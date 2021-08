De er forsvarende danske mestre og skal inden længe spille om en plads i den fineste europæiske klubturnering, Champions League.

Men efter søndagens derbynederlag er der ikke meget at råbe hurra for hos Brøndby. Klubben er efter fire kampe uden sejr i Superligaen, men det får ikke Niels Frederiksen til at ryste det mindste på hånden.

Er det slet ingen grund til at være bekymret?

»Nej, det er der ikke.«

Hvad får dig til at sige det?

»Det siger jeg, fordi jeg ved, hvor vi er henne, og hvad det er for en situation, vi har været igennem. Jeg ved udmærket, at vi er i gang med et genopbygning af et hold, og jeg synes, at jeg ser rigtig gode takter. Jeg synes ikke helt, vi har fået som fortjent i de andre kampe, og vi bliver stærkere fra nu af, det er jeg sikker på.«

Brøndbys cheftræner lagde ikke skjul på, at han var ærgerlig over nederlaget til FC København på 4-2 i et opgør, hvor de blå-gule ifølge ham selv spillede lige op med værterne i det meste af opgøret.

Han synes derfor også, at søndagens præstation i Parken var med 'pil op'.

Brøndby har ellers været igennem et par specielle måneder, efter de i sidste sæson kunne fejre guldet. Adskillige profiler har forladt klubben og de store indkøb lader vente på sig.

Føler du, at du har et hold, der kan gøre sig gældende europæisk og kan blande sig i toppen af Superligaen?

»Jeg tror ikke, at vi har sagt, at vi skal blande os helt i toppen af Superligaen, hvis du mener, at vi skal blive nummer et eller nummer to. Vi har sagt, at vi ser os selv som en top-tre-klub, men vi har også sagt, at der kan være lidt udsving på, og lige nu er vi i en situation, hvor vi er ved at bygge et nyt hold op,« siger Niels Frederiksen og fortsætter:

»Det må vi erkende. Sådan er det, og vi skal præstere samtidig, men man kan ikke forvente, at vi går ud og spiller på samme niveau som sidste sæson med et hold, vi havde arbejdet med i halvandet år.«

Brøndby udlignede søndag to gange, inden FC København med scoringer fra Jonas Wind og Pep Biel sikrede sig en 4-2-sejr foran et kogende Parken.

Næste opgave for Brøndby hedder FC Nordsjælland fredag, inden klubben for alvor kommer på hårdt arbejde, når de møder østrigske Red Bull Salzburg i Champions League-kvalifikationen.