Efter nederlaget til Sønderjyske på 2-1 og en periode på to måneder, hvor AGF ikke har vundet en fodboldkamp, bliver der naturligt stillet spørgsmål til, om cheftræner David Nielsen er den rigtige mand.

Det spørgsmål fik hovedpersonen selv og sportschefen i AGF, Stig Inge Bjørnebye, efter opgøret.

»Spørgsmålene kommer, og mekanismerne kender vi. Det kommer aldrig til at blive anderledes. Det er vigtigt, at vi koncentrerer os om vores præstation. Så må vi leve med, at mekanismerne er sådan. Det ved jeg, og det ved David Nielsen. Det er på træningsbanen, vi må gøre noget,« siger Bjørnebye og fortsætter:

»De spørgsmål vil altid være der i sådan en situation. Vi når ikke nogen af de målsætninger, vi har sat, det er en svær sæson, og vi må skabe mest mulig ro internt. Det er min opgave at skabe ro, energi og sikkerhed på min måde, men arbejdet gøres ude på træningsbanen.«

Foto: Frank Cilius Vis mere Foto: Frank Cilius

Nordmanden fortæller, at de selvfølgelig hele tiden kigger på, hvad de kan gøre for at ændre tingene.

»Vi kigger på det hele tiden. Der er mange, der peger på os, så vi skal ikke pege fingre internt.«

»Men man kan jo skifte spillerne, som er blevet lammet af situationen på deres selvtillid. Alle kan jo se, at vi ikke er på det niveau, vi ønsker.«

Da nordmanden bliver spurgt ind til, om han kan garantere, at David Nielsen også er træner i AGF på søndag, mener han, at han allerede har svaret på det spørgsmål.

»Nu er du tilbage til det samme spørgsmål. Jeg svarede på det i starten. Det er ikke det, jeg har fokus på. Det er, at vi arbejder sammen.«

Da B.T. spurgte David Nielsen ind til, om AGF ikke har manglet den ild i noget tid, som cheftræneren har været kendt for at tilføje holdet, så er cheftræneren i aldeles uenig.

»Synes du, holdet spillede uden ild i 1-1-kampen mod Viborg (20. marts, red.)? Man kan slå ned på mange andre ting, jeg ikke har gjort nok i min rolle som træner, men dét der er ikke et af dem.«

Så ilden er fortsat lige så stor som for et år siden?

»Det handler ikke om ilden, men mere om kvaliteten. Vi er et hold, der har haft udfordringer. Vi brugte vinteren på at lave flere mål, det gør vi nu.«

»Det, der ikke er gjort godt nok, er at være lige så gode defensivt. Du må godt skrive det, jeg sagde dér, og sige, at du stillede spørgsmålet.«

AGF-træneren erkender, at tingene ikke har fungeret i år.

»Sæsonen har været svær. Vi har haft for store udsving. Kvaliteten skal vi udvikle i hver enkelt spiller. Alt er super negativt. Alt er frygteligt og forfærdeligt. Den kritik må vi bare tage til os.«

AGF skal forsøge at vinde deres første kamp i over to måneder på søndag, når OB gæster Ceres Park.