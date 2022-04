Det gik ikke AaBs vej mandag aften i Herning.

Faktisk var det ved at rende den gale vej ud for en af nordjydernes store profiler, Kasper Kusk, der måtte lade sig udskifte blot 16 minutter inde i kampen. Årsag? Det, som cheftræner Lars Friis med en medicinsk betegnelse efterfølgende kaldte for 'ræserrøv'.

»Kusk møder jo ikke op med ræserrøv med vilje …« starter AaB-træneren efter kampen.

»Min mave gad ikke rigtig længere efter et kvarter«, sagde Kasper Kusk selv efter udskiftningen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Men der var ikke noget at gøre, hvis de hvide AaB-shorts skulle være forblevet hvide, fortalte Lars Friis.

»Det er jo noget, der kommer i løbet af de første minutter, hvor han tror og håber på han kan komme igennem. Der vil jeg egentlig gerne rose ham for at give det et skud,« slutter Lars Friis om den noget atypiske udskiftning.

I stedet gav det plads til anfører Lucas Andersen, og netop han var involveret i flere gode AaB-muligheder, som ikke blev til noget.

Et rigtigt lortekvarter kulminerede for gæsterne, da angriber Kasper Høgh brændte en gigantisk chance efter en halv time.

AaB's træner Lars Friis var en ærgerlig mand efter nederlaget. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's træner Lars Friis var en ærgerlig mand efter nederlaget. Foto: Henning Bagger

På rekordtid er angriberen fra Randers ellers blevet en publikumsfavorit nordpå. Blandt andet fordi han i sin debut kom ind og scorede til 2-0, da AaB slog netop FC Midtjylland i forårspremieren.

Det var den omvendte oplevelse denne mandag, da han både startede på banen og brændte på det groveste ved stillingen 0-0. Hvordan det kunne ske, vidste en lettere opgivende Kasper Høgh heller ikke.

»Det er et godt spørgsmål. Jeg kommer også til at tænke meget over den, men det må jeg lægge bag mig. Det er ringe sparket, det må jeg sige, men sådan er det sgu nogle gange.«

Efter den horribel-misser lignede randrusianeren et stort spørgsmålstegn..

»Keeperen redder den jo?! Jeg troede at der var hjørnespark. …så troede jeg der var offside. Men så endte det bare som et målspark, fordi dommeren synes, det var ringe sparket,« slutter Kasper Høgh.

Også Lars Friis var naturligvis frustreret over den brændte chance. Efter en tænkepause og et tungt åndedræt svarer han med et spørgsmål.

»Vil du virkelig gerne vide hvad jeg tænker?!«

Det blev ekstremt afgørende for endnu et kvarter senere stod der nemlig 2-0 til gæsterne, og så var skaden dobbelt.

»Lige i situationen er jeg jo forbandet. Men hvis jeg bruger tid på det, er jeg ikke klar til den næste situation – det var ikke derfor, han blev skiftet ud i pausen,« understreger cheftræneren.