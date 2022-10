Lyt til artiklen

Gennem 53 år har vejrguderne budt de mange tusinde eremitageløbere og tilskuere på lidt af hvert, men langt de fleste år har solen skinnet over Dyrehaven.

Og i år havde vi igen en af de mange dage med perfekt vejr. Med sol og næsten ingen vind.

Det medlevende publikum var med de mange løbere og gav deres bidrag til festen.

Godt 10.000 løbere fra syv til 92 år var tilmeldt. 7.944 kom i mål. Ikke fordi et par tusinde udgik. Men per tradition er der altid en vis procentdel af de tilmeldte, som udebliver på dagen.

7.944 – ikke dårligt. Vi er nu oppe på helt præcis 693.297 vindere siden det første startskud i nationalskoven i 1969. Næste år runder Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub efter alt at dømme løber nr. 700.000. Hvem havde troet det, da Eremitageløbet startede motionslavinen.

Danmark har fået to nye supertalenter, som allerede har markeret sig på den internationale scene. Teenagerne Axel Vang Christensen og Joel Ibler Lillesø, begge 18 år, besatte de to første pladser efter et forrygende spurtopgør op ad den lange, dræbende bakke.

Og Sylvia Kiberenge vandt kvindernes klasse for syvende gang og indskrev sit navn med flammeskrift i E-løbets historie som den mest vindende i Dyrehaven gennem tiderne.

Gennemsnitstiderne var hurtigere end sidste år. Hos mændene var gennemsnittet 1.13.49 (mod 1.14.06 i 2021) og hos kvinderne 1.23.17 (mod 1.23.40).

Det 20 mand m/k store Røde Kors-hold fra Lyngby-Taarbæk-afdelingen havde igen en rolig dag på kontoret. Nogle få havde overanstrengt sig eller fået hudafskrabninger, det var alt.

Den lange kø ved sidste øjebliks-nummerudleveringen tvang løbsarrangørerne til at udsætte starten med et kvarter, men alle tog forsinkelsen med godt humør.

Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub inviterer til det 54. Eremitageløb søndag 8. oktober 2023.