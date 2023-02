Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er sket en vild stigning i andelen af danskere, der bor alene.

Antallet af single-husstande i Danmark er steget med knap 100.000 de sidste 5 år.

Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse.

En af årsagerne til denne stigning er ‘de tre s’er’, som står for flere studerende, flere sensorier og flere singler, skriver de.

Der er ligeledes sket en stigning i antallet af par, som vælger at bo hver for sig, de såkaldte COLA’er, som står for “couples living apart”.

Fra 1998 til 2023 er single-husstandene steget fra 36,8 procent af husstandene i 1998 til 39,9 procent af husstandene i 2023. Udviklingen er accelereret i de seneste 3-5 år, hvor der alene siden 2018 er kommet 99.800 flere single-husstande.

Antallet af husstande generelt har ligeledes været stigende i de sidste 25 år, hvor der er kommet 17 procent flere husstande i Danmark.

»I de senere år har boligudbuddet haft svært ved at følge med efterspørgslen. Og denne strukturelle udfordring bliver kun større af den samfundsmæssige tendens til flere singler,« forklarer DI´s boligøkonom Bo Sandberg i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at der muligvis er tilstrækkeligt med boliger i landet, men at de bare ligger de forkerte steder i forhold til hvor folk ønsker at bo.