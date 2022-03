Navnet 'Putin' får ikke mange positive associationer frem lige nu – og specielt ikke hos ukrainerne. Alligevel må tre personer i Danmark leve med, at de bærer selvsamme efternavn, som den berygtede præsident i Rusland.

Men hvordan er det lige nu i en krigstid? Kan man gå sikkert på gaden, eller er folk ligeglade? Det har vi på B.T. spurgt én af de tre personer om.

En person, som paradoksalt nok – hverken er russer eller i familie med præsidenten. Nej, han er ukrainer, deltager i demonstrationer mod krigen og hjælper nye ukrainere i Danmark med at lære sproget.

Mykyta Putin hedder han, er 22 år og studerende på Aarhus Universitet:

»Det er lidt specielt. Mine danske venner og bekendte har ikke så stort et problem med det, men på Facebook har jeg fået en del grimme kommentarer fra ukrainere grundet efternavnet,« siger han til B.T, da vi præsenterer ham for, at han, ifølge Danmarks Statistik, er én ud af blot tre i Danmark, som bærer det berygtede efternavn.

Ifølge Mykyta Putin er hans mor og søster de to andre personer, som fremgår af navnestatistikken.

Han kom til Danmark i 2014 via familiesammenføring, da hans mor mødte en dansk mand, som hun blev gift med, men store dele af hans familie og venner bor stadig i det krigshærgede Ukraine. Derfor afskyr han i høj præsidentens handlinger.

Krigen har derfor fået den konsekvens, at han har valgt at ændre sit efternavn på Facebook fra 'Putin' til 'Andresen', som morens nye mand hedder.

»Det er for at vise, at jeg tager afstand fra de handlinger, han foretager,« fortæller han.

Det skyldes blandt andet det faktum, at han frivilligt underviser ukrainere i dansk i en Facebook-gruppe, og i den er der det sidste stykke tid sket en markant medlemsstigning grundet de mange flygtninge fra Ukraine, som er kommet til Danmark. Og netop dem ønsker Mykyta Putin at tage mest mulig hensyn til.

»Det handler ikke om, hvordan jeg bliver påvirket af det, men at det jo er et følsomt emne for dem, så det er så de ikke mindes krigen, når de kigger på mig og mit efternavn,« forklarer han.

Ifølge ham er efternavnet 'Putin' ikke kun en sjældenhed i Danmark. Det er det også i Ukraine, hvor kun omkring 30 mennesker, ifølge ham, hedder det.

»Jeg har fået mange spørgsmål fra danskere, om det er et normalt efternavn i Ukraine, men det er det overhovedet ikke. Det er nok kun cirka 30 mennesker ud af 40 millioner, der har det. Så det er min familie, og så nok femten andre. Og i Rusland er der nok 150 personer,« siger han.

Det er heller ikke et efternavn, som familien har anskaffet sig for at hylde Vladimir Putin. Det er et gammelt efternavn, som familien har brugt lang tid før Rusland fik en præsident med samme navn.

»Det går mindst 100 år tilbage i tiden. Måske længere,« fortæller han, mens han påpeger, at han faktisk har undersøgt navnet en del, da han godt er klar over, at det er iøjnefaldende.

»Det startede omkring 1800-tallet i en lille landsby i Rusland, hvor alle fik det samme efternavn, og det er der, vi har rødder fra,« siger han.

Hans oldefar stammer nemlig fra Rusland, men efter Anden Verdenskrig mødte han Mykyta Putins ukrainske oldemor. De flyttede sammen til Ukraine, og på den måde blev navnet ført videre der, fortæller han.