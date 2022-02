22-årige Mykyta Putin er ukrainsk statsborger, men har boet i Danmark i otte år. Lørdag eftermiddag går han på gaden i Aarhus for at støtte sin familie og venner i Ukraine.

»De er virkelig bange. Det er ubeskriveligt. De siger, at de vågner op flere gange om natten på grund af eksplosioner,« fortæller han til B.T.

Han er nemlig én af dem, som lørdag eftermiddag klokken 16.00 deltager i en demonstration i Aarhus mod den russiske aggression i Ukraine.

'Vi siger fra! Vil du være med?', står der i begivenheden, som næsten 900 personer har trykket 'ja' til at deltage i på Facebook.

Formålet er at vise solidaritet med den ukrainske befolkning og fordømme den russiske invasion.

Mykyta Putin håber med sin deltagelse, at kunne være med til at råbe politikerne op, så der kommer endnu mere handling og flere sanktioner mod Rusland.

»Det er for at udvise støtte og tiltrække så meget politisk opmærksomhed som muligt. Jo flere vi er, jo bedre understøtter vi ukrainere. Det er det, som der er brug for lige nu,« siger han.

Mykyta Putin kom til Danmark i 2014 via familiesammenføring, da hans mor mødte en dansk mand, som hun blev gift med. Dermed bor store dele af hans familie og venner stadig i Ukraine.

»Min far og hans nye familie, som jeg plejer at besøge næsten hver sommerferie, bor der stadig. Det samme gør min onkel og hans familie, og jeg har også mine bedsteforældre der. Jeg har rigtig meget familie der,« fortæller han.

De fleste af dem bor i byen Mykolajiv i det sydlige Ukraine, hvor de så sent som i nat har oplevet eksplosioner på nærmeste hold, fortæller han.

»Det er ubeskriveligt. Det er virkelig ikke rart,« siger han og fortsætter:

»Det må være frygteligt at vågen op til eksplosioner, og hver dag se, at der dør folk – også civile,« siger han.

Normalt bor hans kæreste også i Ukraine, men kort før inventionen tog hun på ferie hos ham i Aarhus. Meningen var, at hun skulle hjem 11. marts, men lige nu lader det til, at hun er strandet i Danmark, mens hele hendes familie er i Ukraine.

»Hendes familie er selvfølgelig glade for, at hun er i sikkerhed, og jeg er også glad for, at hun er her, men hun savner jo sin familie og siger, at hun helst vil være der sammen med dem, selvom det ikke er helt rationelt,« forklarer Mykyta Putin, der påpeger, at det er hårdt for dem hele tiden at leve i den uvished, som krigen giver:

»Jeg taler med rigtig ukrainer i Danmark, der er nervøse. Folk græder og er bange, og det er jeg selvfølgelig også, selvom jeg er o.k. god til at kontrollere mine følelser,« siger han.

Lørdagens demonstration begynder klokken 16.00 på Bispetorv i Aarhus. Herefter går deltagerne gennem Strøget og Sønder Allé til Rådhuspladsen.