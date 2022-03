I løbet af de seneste seks måneder har beboere i Aarhus-forstaden Viby ikke mindre end tre gange været vidne til et drab i lige præcis deres bydel.

Og den slags skaber utryghed.

Det fortæller blandt andre Anne Sølvbjærg, der sidder i bestyrelsen for en af boligforeningerne i området.

»Jeg har boet i Viby hele mit liv, og det er gået fra at været sådan et ‘Alle vi børn i Bulderby’-kvarter til, at der nærmest er blevet københavnske tilstande, hvor man – lidt sat på spidsen – skal til at investere i en skudsikker vest,« siger Anne Sølvbjærg.

I slutningen af oktober blev 18-årige Mads Arberg knivdræbt tæt på sit handelsgymnasium på Ormslevvej en sen søndag aften. Fire unge mænd er varetægtsfængslet for drabet og også sigtet for at have frarøvet Mads Arberg værdier.

Den 16. december blev den unge kvinde og mor til to Yohana Kiflay knivdræbt i sin lejlighed på Byvangs Alle, hvorefter børnenes far blev anholdt og sigtet for drabet.

Og i tirsdags var det en 21-årig mand, der blev fundet skuddræbt i en bil i krydset ved Søndervangs Alle og Ringvej Syd. Ifølge Østjyllands Politi var han angiveligt et tilfældigt offer, der bare var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Politiet har derfor fredag eftermiddag indført to visitationszoner i Rosenhøj i Viby og i Brabrand.

»Der er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne. Nu indfører vi visitationszoner for at få så mange våben som muligt væk fra gaden,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Hans Peter Mehlsen, der er formand for Viby Fællesråd, fortæller, at der lige nu bliver talt meget om utryghed i området.

»Viby har været hårdt ramt med tre drab over en kort periode. Måske er det bare tilfældigt, men man kan ikke lade være med at tænke, det er påfaldende. Tragisk er det i hvert fald,« siger han.

Han er glad for, at politiet har indført visitationszoner og patruljerer ekstra i området, men foreslår også, at der oprettes en nærpolitistation i Viby og gøres meget mere for byudvikling.

»Det er tre forskellige drab, og man kan jo aldrig gardere sig imod, at folk slår hinanden ihjel af den ene eller anden grund, men vi må arbejde for at skabe så gode rammer i området som muligt,« siger han.

Anne Sølvbjærg, der er medlem af en af de lokale boligforeninger, har fredag aften arrangeret et fakkeloptog i forsøg på at adressere den utryghed, som mange i området går rundt med.

»Det kan jo godt komme til at se ud, som om Viby er et forfærdeligt område, hvor man ikke kan føle sig sikker. Og det er en skam, for det er på mange måder et virkelig skønt sted, så vi må sammen forsøge at gøre noget ved utrygheden,« siger hun og fortæller, at der siden skuddrabet tirsdag har været flere kommende tilflyttere i boligforeningen, der har spurgt, om det overhovedet er en god idé at takke ja til en lejlighed i området.

»Efter drabet på Mads Arberg var der også nogle i blokkene over for drabsstedet, der flyttede, fordi de ikke ville bo sådan et sted. Selvom Viby har en kæmpe plads i mit hjerte, ville jeg måske også have gjort det samme, hvis jeg havde små børn,« siger Anne Sølvbjærg.

Hun foreslår, at der bliver gjort mere for de unge i området, som ifølge hende for eksempel savner en ungdomsklub, hvor de kan mødes.

Byrådspolitiker Jesper Kjeldsen (S), der bor halvdelen af året i et kolonihavehus i Viby og derfor kommer meget i området, fortæller, at han meget gerne vil indhente forslag til at forbedre trygheden.

»Det er forfærdeligt, at vi har haft tre drab på et halvt år, så vi er selvfølgelig nødt til at se på, om der er noget, vi kan gøre,« siger han.

I onsdags vedtog byrådet en ny helhedsplan for området Rosenhøj, så der er renoveringer og nybyggeri på vej.

»Jeg tror, det kan løfte området på den lange bane og åbne kvarteret op og gøre det mere attraktivt og dermed forhåbentligt få bugt med de mere lyssky aktiviteter. Men nu og her vil jeg række ud til SSP og høre, hvad de har af input,« siger han.