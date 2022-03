I samlet flok vil beboere i Rosenhøj-området i Viby J samles fredag aften med lys og fakler i det kryds, hvor en 21-årig ung mand natten til tirsdag blev fundet skuddræbt.

Det gør de for at vise, at de står sammen og vil stoppe den frygt og utryghed, der er i området i øjeblikket.

En frygt, der er opstået, blandt andet fordi politiet har meldt ud, at en af deres teorier er, at den unge mand var et tilfældigt offer, der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Men også fordi de unge i området føler sig mistænkeliggjort bare ved at mødes to venner på et gadehjørne.

»Vi vil stoppe den frygt, der er for at gå ud i mørket om aftenen. Der har været meget ballade herude, og vi vil vise, at vi står sammen,« fortæller initiativtager bag fakkeloptoget Anne Sølvbjærg, der er en del af bestyrelsen Rosenhøj.

Hun forklarer, at de seneste par dage i boligområdet har været meget intense. Politibetjente har stået lige ude foran folks hoveddøre nærmest i døgndrift.

»Folk er chokerede. I særdeleshed de unge mennesker, som også er dem, der er meget interesserede i at løse de her problemer, så folk ikke tror, at de er med i en bande eller er med til at skabe konflikter,« siger hun.

Snakken er gået over hækken i boligområdet efter det tragiske drab tidligere på ugen. Selv bor Anne Sølvbjærg i et rækkehus lige ved tankstationen og krydset, hvor den unge mand blev fundet dræbt.

Hun bor derfor også lige ved siden af den boligblok, som politiet mener muligvis er blevet ramt af skud.

»Vi har snakket rigtig meget om, at hvis kuglerne havde fløjet en normal eftermiddag, kunne der have været børn på legepladsen. Det er et sted, hvor mange mødes.«

Men nu skal det være slut med konflikter og utryghed i Rosenhøj og i resten af Viby, siger beboerne. De vil gøre alt, hvad de kan, for at det bliver et trygt kvarter for alle.

»Vi vil gerne have fokus på, at det ikke er de unge mennesker, der er problemet herude. Der mangler økonomiske midler, så de eksempelvis kan få lokaler at mødes i, så de ikke altid står udenfor og skaber frygt, selvom de bare hænger ud,« siger Anne Sølvbjærg.

Til fakkeloptoget har de inviteret hele området omkring Rosenhøj, Søndervangen og Kjærslund til at deltage. De har også inviteret den afdødes klassekammerater fra VIA, hvor han læste til bygningskonstruktør.

De starter aftenen klokken 19 med at tænde lys foran alle opgangene, hvorefter de i samlet flok vil gå mod krydset og mindes den 21-årige og vise, at de står sammen.

»Det er også en anledning til, at man kan snakke sammen på kryds og tværs,« siger Anne Sølvbjærg.

»Vi ved, at der er stor opbakning til det, særligt fra de unge mennesker herude. De er ikke interesserede i, at folk er bange for dem, når de står to og to sammen på et hjørne, eller mistænker dem for at handle stoffer på tanken, når de henne for at købe en sodavand.«

Der er endnu ingen anholdte i sagen, og politiet søger stadig vidner. De kan kontaktes via telefonen på 114.