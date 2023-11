Det er ikke musikken i baggrunden, man lægger mærke til først.

For på videoen ser man uidentificerbare personer kaste en kasse med levende rotter ind på McDonald's.

Hændelsen er ifølge den ledsagede tekst en propalæstinensisk protest over for McDonald's.

Men kender man til den specifikke type religiøse musik fra den islamiske verden, som kaldes for Nasheed, så er sangen, der afspilles til videoen ikke ligegyldig.

»Det er klassisk ISIS Nasheed,« oplyser terrorforsker Tore Refslund Hamming, efter at have set videoen B.T. har delt med ham.

Ifølge Tore Refslund Hamming handler sangen mere specifikt om selvmordsoperationer.

Musikken ledsager videoen, hvor flere personer onsdag aften tæt på midnat kastede rotter ind på McDonald's på Risingvej i Odense. Hændelsen er filmet og delt på blandt andet det sociale medie TikTok.

Det har ikke været muligt at få kontakt med personen, som har delt videoen. Det er derfor heller ikke muligt at stille spørgsmål til valget af den specifikke musik. Tore Refslund Hamming kan heller ikke sige noget om, hvorvidt det skal tillægges nogen bestemt betydning.

McDonalds i Odense på Risingvej blev onsdag aften angrebet med rotter. Hændelsen er meldt til politiet.

Fyns Politi har bekræftet, at de har modtaget en politianmeldelse onsdag aften vedrørende episoden, som de nu efterforsker og efterlyser vidner til.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er hændelsen sket i kølvandet på lignende angreb på McDonald's restauranter i eksempelvis Storbritannien. Her har personer også kastet mus eller rotter ind på restauranten.

Det er uvist, hvad det præcis er, som personerne bag ønsker at markere med deres handlinger.

Videoen ledsages med en opfordring til at boykotte McDonald's, som beskyldes for at støtte Israel i forbindelse med den nuværende konflikt i Mellemøsten. Her har der i oktober været skrevet om, hvordan en lokal franchiseafdeling af McDonald's i Israel lovede gratis mad til soldater og hospitalsansatte under krigen.

