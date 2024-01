111 millioner skattekroner.

Så mange penge vurderer Region Midtjylland, at regionerne har betalt i overpris for den populære diabetesmedicin Ozempic i 2023, fordi de har betalt ekstra for dyre pakninger solgt af medicinkøbmænd.

Nu er indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) klar til at se på, om der er brug for en lovændring på området.

»Jeg er opmærksom på, at regionerne oplever problemer med meget dyre pakninger af parallelimporteret medicin. Hvis der er et hul i lovgivningen, som udnyttes af virksomheder med store offentlige udgifter til følge, så er jeg parat til at lukke det,« siger ministeren.

Hun har nu bedt sit ministerium undersøge, hvad der er op og ned i sagen.

Medicinkøbmændene afviser over for B.T., at de spekulerer i at udnytte et smuthul i lovgivningen til at tage højere priser.

B.T. har i flere artikler beskrevet, hvordan regionerne i 2023 har haft store merudgifter til Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic.

Så store, at Danske Regioner nu har taget Region Midtjyllands opfordring til en lovændring med videre ind i Sundheds- og Indenrigsministeriet.

»Vi har simpelthen ingen penge, og nu bliver vi så påført den her kæmpe ekstraregning, uden det på nogen måde kommer patienterne til gode,« siger Susanne Buch, der sidder i regionsrådet for SF i Region Midtjylland.

Smuthul i loven

Diabetesmedicinen Ozempic sælges som penne, der bruges til at injicere medicinen i huden, og ifølge et notat fra Region Midtjylland, sælger medicinkøbmændene pakker med tre penne til en pris, der er 3.000 til 5.000 kroner højere end Novo Nordisk pris for de samme tre penne.

Medicinkøbmændenes pakninger med tre penne er altså mere end dobbelt så dyre.

De dyre pakker med tre penne fra medicinkøbmændene bliver købt, selv om det ville være billigere at købe tre enkeltpakninger med en pen fra Novo Nordisk, fordi apotekerne ikke er forpligtet til at sælge patienterne den billigste pakning af et lægemiddel.

Lægerne skal ikke se på prisen, når de udskriver recepter, og patienten mærker ikke selv prisforskellen, fordi de er beskyttet af et loft for egenbetaling.

Og eftersom Novo Nordisk ikke sælger pakker med tre penne i Danmark, så kan medicinkøbmændene tage meget høje priser for pakningerne med tre penne.

Regionernes budgetter er i forvejen presset helt i bund, og Region Midtjylland har derfor bedt ministeren om at gribe ind.

»Vi kunne godt tænke os, der kom noget lovgivning, så de altid skulle udlevere den billigste pakningsstørrelse. Så firkantet kan det siges,« siger Susanne Buch fra SF i Region Midtjylland.

En opfordring, som ministeren nu har taget op.

Afviser spekulation

Kristian Lysgaard, der er kommunikationschef i virksomheden Orifarm, som parallelimporterer Ozempic, forklarer i et skriftligt svar, at de høje priser på tre-styks-pakninger af Ozempic afspejler høje indkøbspriser.

»Vi køber både et-styks- og tre-styks-pakninger i udlandet, og prisen på disse er uafhængig af hinanden og udvikler sig i forhold til udbud og efterspørgsel. Indkøbsprisen, vi køber til, er langt over listeprisen i Danmark. Så når indkøbsprisen på tre-styks-pakninger er høj i udlandet, bliver salgsprisen i Danmark også høj.«

Er det bevidst, at I har importeret et produkt, som Novo Nordisk ikke sælger i Danmark, så I kan tage en højere pris?



»Vi forsøger at fremskaffe den medicin, som der er behov for til at behandle danske patienter. Der er en generel mangelsituation, og vi kan ikke skaffe nok et-styks-pakker til at dække behovet til danske patienter, der har fået ordineret Ozempic af deres læge,« svarer Kristian Lysgaard.

Medicinkøbmændene og deres brancheforening, Foreningen for Parallelimportører af Medicin, ønsker ikke at oplyse, om de har haft en højere avance på Ozempic i 2023.