Aflysninger, strejke og en aktie i frit fald.

Der er problemer nok at tage fat i for flyselskabet SAS, som allerede inden selskabets piloter torsdag varslede strejke har været ude at melde færre afgange i den kommende tid.

Det vil blandt andet gå ud over de danske indenrigsflyvninger mellem Aalborg og København.

Det skriver flymediet Final Call.

Derfor følger lufthavnsdirektør i Aalborg Lufthavn også situationen tæt.

»Det er forventeligt for os, at der vil blive skåret på indenrigsrejserne, og hen over sommeren ser det ikke ud til at blive et problem,« siger Niels Hemmingsen.

»Men vi ved jo ikke, hvor langt konflikten vil strække sig. Fortsætter den frem til september, kan det blive problematisk.«

For når feriestemningen har lagt sig, og forretningsrejsende igen skal benytte sig af ruten mellem Aalborg og hovedstaden, er der brug for, at kapaciteten er oppe igen.

Direktør i Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, følger Sas tæt. Vis mere

»Vi har andre selskaber, som flyver ruten, så vi skal nok gøre, hvad vi kan, for at få folk til København. Men det kan komme til at kræve, at man er fleksibel med sit flyselskab. Og der kan vi jo bare se, at nogen er meget loyale over for SAS,« siger Niels Hemmingsen.

Ud over SAS flyver Norwegian og DAT mellem København og den nordjyske hovedstad.

Ud over indenrigsrejserne har selskabet også meldt om aflysninger på udlandsferierejser.

Det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at påvirke Aalborg Lufthavn direkte.

»Nogen har måske planer om at flyve fra Aalborg til København eller andre steder og så videre ud i verden med SAS derfra. Det har jeg simpelthen ikke overblik over,« siger Niels Hemmingsen.

»Men vi er løbende i dialog med SAS om ændringer, og hvordan situationen påvirker flytrafikken hos os.«

Strejkevarslet er endnu ikke trådt i kraft, men ifølge Dansk Pilotforening er flykaptajnerne klar til at gøre alvor af truslen om ganske kort tid, hvis ikke der kommer en tilfredsstillende aftale for piloternes overenskomst.