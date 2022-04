Det er de tre søjler, som enhver god påskefrokost hviler på: æg, sild og fiskefilet.

Netop disse tre fundamentale bestanddele for det perfekte påskebord skal gerne være i orden, hvis du skal have tilfredse gæster til spisning i højtiden.

Det mest simple kan også være det, der driller mest, nemlig ægget. Det skal selvfølgelig være smilende. Hverken blødkogt eller hårdkogt, men lige midt imellem.

I videoen herover kan du se præcis, hvordan du sikrer dig, at ægget smiler, så alle er glade.

Et small/medium-æg skal have 7 til 7,5 minutter i det kogende vand, mens de lidt større æg skal have et halvt minut mere i kasserollen.

Æg rimer på sild. De skal blot anrettes på et stykke rugbrød, men husk et pænt lag smør under fiskene. Hvis du vil dine gæster det bedste, sørger du også for karrysalat, rå løg, kapers og brøndkarse.

Fiskefileternes succes på frokostbordet står og falder med paneringen.

Den laves med mel, salt, peber – og hold nu fast – lidt karry. Fiskene vendes først i melblandingen, derefter i sammenpisket æg og mælk og til slut i rasp.

Fiskefileterne skal selvsagt steges i rigeligt med smør. Servér med remoulade og måske en snaps.

Velbekomme og god påske.