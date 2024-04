Hovedstadens Beredskab har færdiggjort sit arbejde ved Børsen for nu.

Det skriver de selv på det sociale medie X.

'Vi har trukket alle styrker hjem fra brandstedet,' skriver de.

Dog er der indsat brandvagter, der skal tilkalde beredskabet, skulle det bliver nødvendigt.

Derudover vil der i løbet af natten til tirsdag blive foretaget eftersyn i bygningen hver fjerde time, skrives der videre.

Og for at være på den sikre side er der også blevet lagt brandslanger ud, så der hurtigst muligt kan blive slukket for en eventuel genopstået brand.

Opdateres...