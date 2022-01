De fleste investorer er nok blevet en smule mindre glade for at kigge på aktieporteføljen i takt med, at den første måned af året er skredet frem. Verdensmarkederne er røde.

Men spørger man aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen, er der håb forude, når regnskabssæsonen for alvor skydes i gang i næste uge.

»Der er jo ingen ved deres fulde fem, der endnu siger, at det bliver normalt fra nu. Det kan sagtens være, at selskaberne kommer med dæmpede prognoser. Men hvis økonomien ellers holder det tempo, vi forventer, så kommer virksomheder til at vise bedre regnskaber, end analytikerne forventer.«

Aktiemarkedet er i forvejen ultranervøst på grund af en stigende rente.

»Når renten er nul, så er penge gratis, og de bliver anvendt mere risikabelt, men nu begynder man at bruge dem med større omtanke,« siger han videre.

Noget, der altså har sat sig på aktiemarkederne.

Siden starten af året er de amerikanske markeder Nasdaq, S&P 500 og Dow Jones faldet med henholdsvis 7,27, 3,97 og 2,67 procentpoint, mens den største danske børs C25-indekset er nede med 8,26 procent.

»Man skal passe på med at kigge for kortsigtet på det her, men vi ser gode muligheder for, at selskaberne kan levere god indtjening og væsentlige bedre afkast, end det året endnu har budt på,« siger aktieanalysechefen.

Allerede torsdag kommer streaminggiganten Netflix med regnskab, mens IBM, Microsoft, Johnson & Johnson, Apple, Visa og Mastercard alle viser tallene frem i næste uge.