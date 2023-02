Lyt til artiklen

»Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade.«

Sådan går en klassisk fastelavnsbørnesang, og det har de mærket den seneste tid hos Alice Bakery på Amager.

Her har de oplevet, at deres kunder har overfuset dem verbalt, fordi de har haft udsolgt af deres populære fastelavnsboller.

Ejeren Anders Lorenz skrev søndag et opsigtsvækkende opslag på Alices instagram-profil, hvor han fortalte om tilsvininger og forsøgte at forklare kunderne situationen.

»Vores ansatte er blevet talt grimt til og råbt af flere gange om dagen af voksne mennesker, der gerne vil have kage. Det er noget, man bliver nedbrudt af,« skriver han i instagram-opslaget.

Men reaktionerne på hans opslag har været meget positive, fortæller han:

»Alle har været udelukkende sympatiske, så det er jo rigtig dejligt. Det er en kombination af både kunder, som har været vidner til det og som synes, at det er for meget, og så generelt bare mennesker som synes, at man skal slappe lidt af, for det er jo bare kage,« forklarer han.

Han fortæller, at der har været en generel ubehagelig atmosfære, når kunderne ikke har kunnet få deres fastelavnsboller.

»Folk er eksploderet og har ikke kunne holde deres følelser tilbage. Vi har fået at vide, at vi skal tage os sammen, og at vi er nogle idioter. Flere kunder har også sagt, 'hvor svært kan det være at lave nogle flere?'« lyder det fra ejeren, der fortæller, at de er et lille bageri, der ikke har ressourcer til at producere mange flere end 200 fastelavnsboller om dagen.

Det er noget, der har stået på dagligt denne vinter, forklarer han og uddyber, at den enorme passive aggressivitet fra de utilfredse kunder, selvfølgelig ikke hjælper på den gode stemning hos de ansatte hos Alice.

»De ansatte bliver udsat for en verbal overfusning, som forsøger at ramme én personligt, og vi står bare der og forsøger at gøre vores arbejde, så godt vi kan.«

Det er ikke første gang, at de ansatte hos Alice har oplevet at blive talt grimt til af kunderne. Også de forrige år under fastelavn har det været et problem.

»Fastelavn er altid lidt særligt, for der er mange mennesker, der føler noget meget stærkt for det,« forklarer han.

Efter instragram-opslaget har mange andre branchefolk henvendt sig til ham og fortalt, at de har oplevet lignende episoder med folk, der taler grimt til deres ansatte. Noget, som ifølge ham er et stort problem.