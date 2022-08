Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De stigende priser får færre til at tage kørekort.

»Efter krigen startede og energikrisen ramte, faldt vores arbejde og indtægt markant,« fortæller Nicoline Brandt, der er kørelærer i Roskilde.

Nicoline Brandt oplever, at hendes elever ikke længere har råd til at tage kørekortet. Kun dem, der virkelig er nødt til det.

»Mange af dem på 17 år kommer ikke længere, samtidig ser vi langt færre tilfælde, hvor kortet er betalt af forældrene. De har jo heller ikke råd længere,« siger hun.

Ifølge Nicoline Brandt er antallet af nye elever på hendes arbejdsplads faldet fra 80 til blot 10 elever.

Hun har flere gange oplevet, at hendes elever er stoppet lige før tid eller aldrig er dukket op, fordi de har modtaget en dyr el- og vandregning.

Det er en situation, der er ganske langt fra den, Nicoline Brandt havde, da hun startede som kørelærer for blot to år siden.

»Hver gang vi stod med en elev, der havde bestået, plejede vi at have 10 nye elever klar og en lang venteliste. I dag kæmper vi for at have elever nok til at fylde en arbejdsuge ud.«

Hos Dansk Kørelærer Union bekræfter formanden, Bent Grue, at problemet er en stigende tendens.

»Der er færre, der tager kørekort. Vi hører om køreskoler, der sætter prisen ned, for at få flere elever ind,« siger han og fortsætter.

»Vi ser nok først normale tilstande igen om to til tre år.«

For Nicoline Brandt, der er alenemor til tre, kan faldet i elever få svære konsekvenser.

»Mit andet kvartalsregnskab viste 60.000 kroner mindre, end det plejer. Hvis det fortsætter sådan her, bliver jeg nødt til at søge supplerende arbejde, da udgifterne jo skal betales.«

Nicoline Brandt er lønnet ud fra, hvor mange elever hun har igennem et kørekortforløb.

Indtil videre har hun været nødt til at sløjfe både børnenes sommerferie og sælge sin motorcykel for at få tingene til at løbe rundt.