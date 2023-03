Lyt til artiklen

Et russisk militærfly er blevet beskadiget i et droneangreb nær hovedstaden Minsk.

En modstandsbevægelse, der bekæmper præsident Alexander Lukasjenko og hans regime i Hviderusland, påtager sig ansvaret for angrebet. Det skriver BBC.

Aljaksandr Azarau, der er leder af den hviderussiske anti-regeringsorganisation Bypol, bekræfter angrebet via det sociale medie Telegram.

Flyet, der blev angrebet er modellen ‘Beriev A-50’, som blev ramt af flere eksplosioner nær Machulishchy-luftbasen.

Centrale dele af flyet såsom dets radar og antenne blev beskadiget, lød det fra Bypol på Telegram.

»Det var droner. Deltagerne i operationen er hviderussiske,« siger Aljaksandr Azarau via Telegram.

Franak Viacorka, der er rådgiver for den hviderussiske oppositionsleder, fortalte BBC, at gerningsmændene blev hjulpet af lokalbefolkningen og af militæret til at forårsage skade på flyet.

»Det var meget modigt, fordi hviderusserne er i en situation med total terror,« lyder det fra Franak Viacorka, der kalder angrebet for sofistikeret og kreativt.

Bypol er dannet af tidligere hviderusisske betjente fra politiet og militæret, som støtter landets opposition. De er blevet stemplet som en terrorbevægelse af Lukasjenko-regimet.

Hverken det russiske eller det hviderussiske forsvarsministerium har offentligt kommenteret på hændelsen.