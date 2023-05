Hvem erstatter Lizette?

Det er det helt store spørgsmål, der har rumlet i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), siden Lizette Risgaard søndag morgen trak sig.

Væltet af Berlingske og Ekstra Bladets afsløringer af, hvordan en række mænd var blevet udsat for upassende adfærd fra FH-formandens side.

FH har to næstformænd: Nanna Højlund og Morten Skov Christiansen. Sidstnævnte er indsat som fungerende formand, indtil en ekstraordinær kongres kan udpege en ny formand.

Lizette Risgaard valgt søndag morgen at trække sig for formand for FH. Foto: Emil Nicolai Helms/Scanpix

Netop de to kunne tænkes at overveje kandidatur til en ny FH-formand.

Det mener Christian Lyhne Ibsen, arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

»Specielt Morten Skov Christiansen må overveje det,« fortæller han, men understreger, at den normale positionering op til et formandsvalg mangler, fordi det kom så uventet.

Derfor tør han ikke spå om, hvilken andre kandidater der melder sig.

Der er i princippet rigeligt af forbundsformænd at rekruttere kandidater fra.

Morten Skov Christiansen er indsat som fungrende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, indtil der bliver valgt en ny formand på en ekstraordinær kongres. Foto: Emil Nicolai Helms/scanpix

FH er en paraplyorganisation for 65 medlemsforbund af meget varierende størrelse.

Nogle – som 3F, HK og FOA – har flere hundrede tusinde medlemmer, mens andre – Dansk Skuespillerforbund eller Malerforbundet – kun tæller nogle få tusinde.

Lizette Risgaard var FHs første formand og spørgsmålet er, hvor lille et forbund en formand kan komme fra?

»Det er lidt en afvejning. For mange af de store forbund er FH-formandsposten ikke nødvendigvis mere attraktiv, end det de har,« fortæller Christian Lyhne Ibsen.

»De sidder stærkt som formænd i deres egne forbund med retten til at forhandle overenskomst,« siger han:

»Men stillingen kan muligvis være interessant for nogle af de mindre forbundsformænd, fordi det vil være et step op.«

Formanden for HK, Anja C. Jensen, har meddelt, at hun ikke går efter at blive ny FH-formand. Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

Foreløbig har HK’s formand Anja C. Jensen og FOA-formand Mona Striib meldt ud, at de ikke går efter formandsposten i FH.

En vigtig faktor i valget af ny formand er den eksterne advokatundersøgelse, som skal afdække, hvad der foregik i FH, og ikke mindst hvad man har vidst i den administrative ledelse.

»De skal kunne starte på en frisk,« mener Christian Lyhne Ibsen.

Dette kunne tale for, at man venter med at afholde en ekstraordinær kongres, til advokatundersøgelsens resultat er klar.

Problemet er blot, at FH samtidig er under pres fra Christiansborg.

»De kan selvfølgelig ikke vente for lang tid, da der en masse politiske projekter, der snart skal i gang,« fortæller Christian Lyhne Ibsen.

Det drejer sig blandt andet om det gennemsyn af seniorarbejdsmarkedet, som statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker sker ved trepartsforhandlinger mellem fagforeninger, arbejdsgivere og regeringen.

»Her har de brug for en formand, der har et stærkt mandat bag sig,« siger arbejdsmarkedsforskeren.

Detaljerne om den ekstraordinære kongres kendes endnu ikke. Ligeledes vides det heller ikke, hvornår advokatundersøgelsen resultat foreligger.