Flere danskere er fanget i et dyrt dilemma på deres ferier.

Rejseselskabet Detur har nemlig meddelt, at man aflyser det resterende af chartersæsonen i 2022.

Og en række danskere, som allerede er på ferie med Detur, har fået besked på, at de skal betale for deres hotel – på trods af at de allerede har betalt hos Detur.

»Det har sat en gevaldig dæmper på hele ferien,« forklarer Carina Sørensen, der befinder sig på Orfeus Park Hotel i Side i Tyrkiet.

Det er denne besked, som mange af Deturs gæster har fået. Foto: Privatfoto Vis mere Det er denne besked, som mange af Deturs gæster har fået. Foto: Privatfoto

De er to par plus børn på ferie, og de har betalt for deres hotelophold i Tyrkiet. Men i går skulle de betale igen, var beskeden fra hotellet.

»Vi har betalt godt 10.500 kroner for de ni personer,« forklarer Carina Sørensen.

De to familier har betalt for en pakkerejse, hvor de rejser hjem søndag. Men nu ved familierne ikke, om de stadig har plads på flyveren. Eller om de skal købe nye flybilletter.

»Der er ingen tvivl om, at vi ikke taler om andet. Vi går rundt med ondt i maven, og vi har brugt hele dagen på at undersøge det hele,« siger Carina Sørensen.

Carina Sørensen forklarer, at de ikke er sikre på, hvem de skal henvende sig til, når de skal søge om refusion for rejsen.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriet, der er bekendt med, at danske rejsende med Detur i flere lande oplever problemer med betaling af deres hotelophold.

'Vi opfordrer generelt til, at rejsende søger rådgivning hos deres rejseforsikringsselskab og/eller den svenske rejsegarantifond Kammarkollegiet,' skriver Udenrigsministeriet til B.T.

Hvis ens rejseforsikringsselskab ikke dækker situationen, kan man kontakte den svenske rejsegarantifond Kammarkollegiet, da Detur er tilsluttet den rejsegarantiordning.

Kammarkollegiet oplyser til B.T., at de har fået rigtig mange henvendelser, og at de besvarer dem hurtigst muligt.

'Vi anbefaler folk at kontakte Detur og bede om refusion. Hvis Detur ikke tilbagebetaler inden for 14 dage, kan den rejsende søge refusion til os på Kammarkollegiet,' oplyser de til B.T og fortsætter:

'I henhold til rejsegarantiloven har du ret til refusion for både aflyste rejser og eventuelle ekstraudgifter, for eksempel hotel. Vi, Kammarkollegiet, behandler hver ansøgning en efter en.'

B.T. har forsøgt at få et interview med Detur, men uden held. Du kan læse Deturs skriftlige forklaring på situationen her.