Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Stedet betyder alt for mig. Jeg bruger alt min tid og alle mine penge på det.«

Niels Grøn lever og ånder for dyrene på sin landejendom, der er placeret lidt uden for den jyske by Vildbjerg.

Men nu har han en kamel, som han lige skal sluge.

Reptilhuset Aps, hans livsstykke, er nemlig gået konkurs.

»Det skyldes ikke, at det ikke kører rundt. Men fordi regnskabet er blevet indleveret for sent og derfor ikke er blevet godkendt,« siger Niels Grøn om konkursen, der blev erklæret konkurs 1. december

Niels Grøn har dog bestemt ikke tænkt sig at vinke farvel til hverken krybdyrene, de vestafrikanske dværgkrokodiller eller alligatorsnapperne, som han blandt andet har i sin landejendom.

»Jeg er ikke færdig. Jeg arbejder på en løsning for at køre det videre. Og den skulle gerne komme inden nytår. Jeg giver ikke op,« fastslår Niels Grøn.

Ifølge ham har han allerede fået accept fra kurator, så hvis banken giver grønt lys, så kører han Reptilhuset videre.

»Men det er ikke sikkert,« pointerer han.

For som mange andre mærker Niels Grøn også til de stigende energipriser.

»Jeg giver 22.000 kroner hver måned for lys og varme. De penge tager jeg fra min privatløn. Og de sidste tre uger har der ikke været andet end ti gæster om ugen, så det er presset.«

Men hvad skal der blive af dyrene, hvis Reptilhuset lukker og slukker?

»Dyrene er mine, og så er jeg nok nødt til at sælge nogle af dem. Hvis man er interesseret kan man henvende sig til mig, og ellers kommer de til udlandet.«

Tidligere på året fik Niels Grøn stjålet sjældne dyr for en samlet værdi på knap 70.000 danske kroner.

Dyr, der ikke bare er store og eksotiske, men også dyr, som kan være ganske farlige, hvis ikke de er i kyndige hænder.

»Det er ikke dyr, man bare lige sådan stjæler. Man skal være rimelig modig for at stikke fingrene ned til sådan nogle. De kan sagtens bide fingrene af én, hvis man ikke lige ved, hvordan de skal behandles,« fortalte Niels Grøn dengang.