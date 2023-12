Søndagens tragiske knivdrab af en 15-årig dreng er langt fra normalbilledet i Grenaa og Norddjurs.

Myldretiden var kun lige overstået på Stationspladsen i Grenaa, da mødet mellem to 15-årige, som ifølge politiet kender hinanden, endte med, at den ene blev dræbt med et enkelt knivstik.

Borgmester i Norddjurs Kasper Juncher Bjerregaard (V) kalder det en tragisk hændelse for lokalområdet.

»Det er helt forfærdeligt, at to 15-årige har haft en konflikt, som er eskaleret på den måde,« siger han.

»De to involverede kender en masse, så det rammer mange i lokalområdet. Vi har børn og unge, som kender dem, og der er derfor meget, som skal bearbejdes og tales om.«

Ryomgaard Realskole, hvor den dræbte 15-åriges gik, er også i dyb sorg, lyder det fra skolelederen.

Skolen flager på halvt og en ekstern rådgiver er til stede for at hjælpe eleverne gennem den svære tid.

Den 15-årige, som førte kniven, blev mandag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers, hvor han er sigtet for drabet for forsøg på grov vold mod en anden og for ulovlig våbenbesiddelse. Han er nu varetægtsfængslet i sagen.

Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard fortæller, at kommunens SSP-konsulenter er til stede på skolerne og i ungdomsklubberne for at tale med de børn og unge, som har behov for det. Også de pårørende til de to 15-årige bliver håndteret, siger han.

»De to familier er ramt af tragedien endnu hårdere end alle andre,« siger han.

Der er ifølge borgmesteren tale om en enkeltstående og tragisk episode søndag eftermiddag.

Noget, som sker så sjældent, at han ikke husker lignende sager.

»Det er ikke noget, jeg kan huske, at vi har oplevet så voldsomt før.«

