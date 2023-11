Ryomgaard Realskole er i dyb sorg, efter en af deres elever afgik ved døden efter et knivstikkeri sent søndag aften på Grenaa Station.

Sådan fortalte skoleleder Henrik Lisbjerg mandag morgen til TV 2 Østjylland.

Nu kommer skolen med en ny besked på deres Facebook-side.

»Det er meningsløst. Det er slet ikke til at forstå,« skriver skolen i opslaget.

»I dag flager vi på halv på Ryomgaard Realskole. Vi flager på halv for en elev og en klassekammerat på 9. årgang, der i går aftes mistede livet på tragisk vis,« lyder det videre i opslaget.

Fra morgenstunden blev eleverne på årgangen modtaget af deres lærere og en ekstern rådgiver, der skal hjælpe dem igennem den svære tid.

»Vi har sænket flaget på halv, tændt lys og lagt blomster ved elevens plads, og der vil senere på ugen blive afholdt en mindehøjtidelighed.«

»Vi sender alle vores tanker til familien og de pårørende.«

En 15-årig bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers, hvor han er sigtet for drabet. Mere konkret er han sigtet for at have stukket den jævnaldrende med kniv i brystet.

Ifølge Ritzau og TV 2 Østjylland, som er til stede i retten, har den 15-årige erkendt at have ført kniven og stukket den jævnaldrende dreng, men nægter sig skyldig i drab.

Det var søndag aften klokken 17.47 at politiet mod en anmeldelse om, at en 15-årig dreng var blev stukket med kniv på Stationsplads i Grenaa.

Østjyllands Politi hører fortsat gerne fra vidner, der kan have set episoden søndag aften. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på tlf. 114.

