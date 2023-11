På tragisk vis blev en 15-årig dreng frarøvet livet søndag aften på Stationsplads ved Grenaa Station.

Kort efter blev en jævnaldrende dreng anholdt, og han er nu sigtet for manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers klokken 11.00.

Men kort før grundlovsforhøret løfter Østjyllands Politi lidt af sløret for, hvad der kan have være gået forud for den tragiske sag.

»De to drenge kendte hinanden, og det ser ud til, at de har haft en eller anden form for uoverensstemmelse, der søndag aften endte i en konfrontation,« lyder det vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse.

»Vi ser ingen tilknytning til bandemiljøet, og det er ikke et opgør i det kriminelle miljø, så det er ikke den retning, vi efterforsker. Det tyder på, at det er nogle stridigheder, der er eskaleret, men vi er i fuld gang med at afdække, hvad der er gået forud for drabet,« fortsætter vicepolitiinspektøren.

Det var søndag aften, at en 15-årig dreng blev stukket med kniv på Stationsplads i Grenaa. Politiet modtog anmeldelsen 17.47 og ankom hurtigt til gerningsstedet, hvor et større område hurtigt blev afspærret.

Drengen blev hentet i ambulancen, men hans liv stod ikke til at redde.

Østjyllands Politi hører fortsat gerne fra vidner, der kan have set episoden søndag aften. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på tlf. 114.

