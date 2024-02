»Du må ikke engang nævne ordet.«

Sådan lyder det fra 58-årige Bo Petersen om tjenesten MitID. Han er én af mange frustrerede danskere, der siden mandag ikke har kunnet bruge den digitale tjeneste, som giver adgang til alt fra netbank til e-Boks.

»Jeg er kraftedeme rasende på dem. Jeg er totalt låst og kan hverken betale min husleje eller telefonregning. Sidstnævnte bliver lukket den 4. februar, hvis jeg ikke betaler,« siger han.

Tjenesten blev mandag ramt af en fejl, der fortsat arbejdes på at blive løst.

»Google er kommet med en opdatering til styresystemet Android, som gør, at man nu bliver bedt om at scanne en QR-kode på den enhed, hvor MitID er installeret. Det er praktisk talt umuligt og rigtig irriterende for dem, der er påvirket af problemet,« oplyser Digitaliseringsstyrelsen til B.T. torsdag:

»Vores leverandør arbejder stadig på højtryk for at løse udfordringerne for de brugere af Android-telefoner, der oplever problemer med MitID. Leverandøren er i gang med at teste en løsning, og det estimeres, at der kommer en løsning i løbet af fredag.«

For Bo Petersen, og andre danskere, har fejlen givet store problemer.

»Jeg havde tabt min telefon, og købte en ny Samsung i mandags. Det skulle jeg så ikke have gjort. Min telefon er min livline og giver adgang til alt, og de (MitID, red.) kan ikke hjælpe mig eller sige, hvornår det bliver løst. Jeg er godt gal,« siger han.

For uden MitID, og dermed adgang til netbanken, må Bo Petersen tage turen fra Ringkøbing til Holstebro, hvor hans bank ligger. En tur, der tager ham to timer.

»Jeg er tvunget til at køre derned i morgen. Jeg mener ikke, at de gør nok for at løse problemet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det går ned igen - og jeg har intet tilovers for dem.«

Torsdag oplyser Digitaliseringsstyrelsen videre, at »brugere, som ikke har mulighed for at benytte en computer eller anden mobil enhed til at logge ind med MitID, kan installere og prøve at bruge en anden browser, indtil udfordringerne med Chrome-browseren er løst.«

Bo Petersen har hverken computer eller tablet – og så virker det heller ikke for ham at bruge en anden browser, slår han fast.

»Det hjælper ingenting. Jeg har prøvet tre forskellige browsere, og ingen af dem virker,« siger han.