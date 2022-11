Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Formand Pernille Vermund siger på vej ind til Nye Borgerliges hovedbestyrelsesmøde, at hun ville have anbefalet at ekskludere Mette Thiesen, hvis hun ikke havde trukket sig inden.

»Gruppens indstilling var at ekskludere Mette Thiesen,« siger Pernille Vermund.

»Det var nok forventet, at vores veje måtte skilles på den ene eller anden måde,« siger hun videre.

Pernille Vermund bliver herefter spurgt, om Mette Thiesen også ville være blevet ekskluderet, hvis sagen ikke var endt i pressen efter valgfesten.

»Ja, det var hun,« svarer Vermund.

Hun pointerer, at der har været flere møder med Thiesen, der, ifølge Vermund, ikke ville tage ansvar for situationen.

»Vi skulle nok have haft en meget seriøs drøftelse af forholdet mellem Mette Thiesen og vores medarbejder uanset hvad. Men at det når så vidt, at hun bryder aftalen om, at kæresten ikke skal med på Christiansborg, og at han efterfølgende overfalder en medarbejder, kaster øl i hovedet på et medlem og truer vores sekretariatschef, er helt utilstedeligt.«

Mandag formiddag kunne B.T. fortælle, at Mette Thiesens kæreste ved flere lejligheder har truet og chikaneret en ansat i partiet. En mand, der, ifølge B.T.s oplysninger, for en del år siden har haft et forhold til Thiesen.

Mette Thiesen har været medlem af Nye Borgerlige siden 2017 og var netop blevet valgt ind igen ved valget 1. november.

Thiesen har meldt ud, at nu vil være løsgænger i Folketinget.

Det kaldte Vermund tidligere mandag for både »tarveligt og uhæderligt overfor de af Nye Borgerliges vælgere, der for blot en uge siden stemte hende i Folketinget på vores partiliste.«

Vermund mener, at Thiesen i stedet burde give sit mandat videre til sin suppleant.

Mette Thiesen fik i alt 4.357 personlige stemmer ved folketingsvalget, hvor hun var opstillet i Nordsjællands Storkreds.

Hendes suppleant til Folketinget, Claus Bruncke, fik i alt 160 personlige stemmer.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.