Pernille Vermund reagerer nu på Mette Thiesens dramatiske exit fra Nye Borgerlige.

Og hvis nogen efter dagens udmeldinger skulle være i tvivl om, at der er mere end almindeligt dårlig stemning blandt de nu tidligere veninder og partifæller, gør Vermund det nu helt klart, hvad hun mener om Thiesen og hendes måde at forlade partiet på.

»Mette kunne ikke opfylde vores – synes vi selv – ganske rimelige forventninger til en kollega. Hun har i stedet valgt at forlade partiet og tage det ene af vores seks mandater med sig,« skriver Vermund i en mail til partiets medlemmer.



»Det, mener jeg, er både tarveligt og uhæderligt overfor de af Nye Borgerliges vælgere, der for blot en uge siden stemte hende i Folketinget på vores partiliste. Hun burde give sit mandat videre til sin suppleant.«

Mette Thiesen meldte sig sent mandag eftermiddag ud af Nye Borgerlige.

Thiesens udmeldelse kom efter at Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, tidligere mandag sendte et nyhedsbrev ud til Nye Borgerliges medlemmer, hvor hun på flere måder tog kraftigt afstand fra Mette Thiesen i sagen om Thiesens kæreste, der overfaldt en ansat i Nye Borgerlige ved partiets valgfest.

B.T. kunne mandag formiddag fortælle, hvordan den forurettede tidligere været i et forhold med Mette Thiesen. Forud for overfaldet har Thiesens kæreste flere gange truet den ansatte på partiets kontorer på Christiansborg.

»Man kan ikke tage ansvar for at lovgive for alle danskere, når man tydeligvis besidder en så dårlig dømmekraft, at man underlægger sig en kæreste, der er både truende og voldelig,« skriver Pernille Vermund videre i mailen.

Mette Thiesen har været medlem af Nye Borgerlige siden 2017 og var netop blevet valgt ind igen ved valget 1. november.

Mette Thiesen fik i alt 4.357 personlige stemmer ved folketingsvalget, hvor hun var opstillet i Nordsjællands Storkreds.

Hendes suppleant til Folketinget, Claus Bruncke, fik i alt 160 personlige stemmer.

