Nye Borgerliges Mette Thiesen melder sig ud af partiet og bliver løsgænger.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

»Lige nu har jeg brug for at tage noget tid med min familie og finde ro i, at jeg har truffet beslutningen om ikke længere at være medlem af Nye Borgerlige og dermed fra dags dato er løsgænger i Folketinget,« skriver hun i opslaget.

Thiesens udmelding kommer efter at Nye Borgerliges formand Pernille Vermund tidligere mandag sendte et nyhedsbrev ud til Nye Borgerliges medlemmer, hvor hun på flere måder tager kraftigt afstand fra Mette Thiesen i sagen om Thiesens kæreste, der overfaldt en ansat i Nye Borgerlige ved partiets valgfest.

B.T. kunne mandag formiddag fortælle, hvordan den forurettede tidligere været i et forhold med Mette Thiesen. Forud for overfaldet har Thiesens kæreste flere gange truet den ansatte på partiets kontorer på Christiansborg.

Pernille Vermund langede i sit nyhedsbrev kraftigt ud efter Mette Thiesens håndtering af sagen.

»Det er en ganske alvorlig sag, som jeg ad flere omgange har bedt Mette Thiesen om at tage ansvar for at få løst. Desværre er Mette Thiesen ikke parat til at påtage sig ansvaret. Hun mener tværtimod, at løsningen ligger i at afskedige medarbejderen, skrev Vermund i mailen til partifællerne.

Til det svarer Mette Thiesen, at »alting har to sider.«

»Desværre er der ikke blevet lyttet til min og denne er derfor heller ikke en del af mediernes dækning. Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar – men der blev desværre ikke lyttet.«

»Jeg kan stadig se mig selv i øjnene. Jeg er ikke et perfekt menneske – endda meget langt fra. Jeg begår fejl – men jeg undskylder også meget gerne for de fejl jeg begår – og jeg lærer af dem,« skriver Mette Thiesen i opslaget.

Mette Thiesen fik i alt 4357 personlige stemmer ved folketingsvalget, hvor hun opstillet i Nordsjællands Storkreds. Hendes suppleant til Folketinget, Claus Bruncke, fik i alt 160 personlige stemmer.

