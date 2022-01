Torsdag blev Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), ramt af en storm af kritik fra nuværende og tidligere ansatte på Københavns Rådhus. De beskrev samstemmende, hvordan borgmesteren 'chikanerer', 'skaber frygt' og 'mobber' dem.

Cecilia Lonning-Skovgaard kalder kritikken et karaktermord og forsvarer sig med en trivselsmåling fra 2021, hvor forvaltningen får topkarakterer.

B.T. har set den meget positive undersøgelse, men problemet er bare, at den ikke handler om Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Det kan man se på de spørgsmål, der handler om arbejdsmiljø. Spørgsmålene handler nemlig udelukkende om 'nærmeste leder'.

»Undersøgelsen siger ikke noget om borgmesteren. Det er ikke det, de ansatte svarer på. De svarer på nærmeste leder, og dem er der formentlig mange af. Der kan være fem, seks, syv led op til en borgmester. Cecilia Lonning-Skovgaard er kun nærmeste leder for den administrerende direktør i forvaltningen,« siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret.

Spørgsmålene lyder nemlig: 'Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?', 'Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?', og 'Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?'

Og for Sekretariatet for Borgmesterbetjening og Presse, som Cecilia Lonning-Skovgaard i sit svar henviser til som »mit sekretariat«, er hun ikke nærmeste leder. Det er en mand, der hedder Arne Eggert, og derfor er det altså ham, der har fået topkarakterer.

Valgplakat for Cecilia Lonning-Skovgaard fra Venstre i København 23. oktober 2021.

B.T. vil gerne have spurgt borgmesteren, hvorfor hun forsvarer den meget personlige kritik med en undersøgelse, der slet ikke handler om hende. I et skriftligt mailsvar henviser hun endnu en gang til undersøgelsen:

»Når jeg hører om nogle meget voldsomme, personlige og anonyme anklager via pressen, som jeg ikke kan genkende, må jeg henholde mig til den fakta og dokumentation, der findes for, hvordan medarbejderne i mit sekretariat har det. Den seneste trivselsmåling viser, at medarbejderne har det godt med at gå på arbejde, og der er overhovedet intet i trivselsmålingen, der på nogen måde indikerer, at der skulle være et problem med arbejdsmiljøet,« skriver borgmesteren og fortsætter:

»Tværtimod viser den, at medarbejderne i høj grad trives og er glade for deres job, og i undersøgelsen bliver medarbejderne ikke kun spurgt til, hvordan de har det med deres nærmeste leder, men også bredt om den generelle trivsel, motivation og samarbejdet på arbejdspladsen,« skriver borgmesteren.

De tidligere og nuværende ansatte, som B.T. har talt med, fortæller, at de har været glade for deres arbejde i forvaltningen, men at det er Cecilia Lonning-Skovgaards opførsel, der ene og alene udgør problemet.

»Jeg synes, arbejdet var skægt. Jeg havde gode kollegaer og en god leder i form af Arne Eggert. Arbejdet var sjovt og interessant, men der var også den her pestilens i rummet.«

»Jeg var glad for mit arbejde og mine kollegaer. Jeg elskede mine opgaver, chefer og mine samarbejdspartnere. Det var spændende og udfordrende, men borgmesterens adfærd var så rædselsfuld, så det gad jeg ikke i længden. Jeg sagde op på grund af hende,« fortæller en kilde.

Det også værd at bemærke, at den del af trivselsundersøgelsen, der omhandler borgmesterens sekretariat, kun rummer otte ansatte, hvoraf syv har deltaget i undersøgelsen.

Netop den lille personalegruppe er noget, flere af B.T.s kilder fremhæver, når vi forelægger dem undersøgelsen. Andre fremhæver, at spørgsmålene slet ikke gør det muligt at fortælle om Cecilia Lonning-Skovgaards adfærd.

Hvordan kan trivselsmålingen vise så rosenrødt et billede af en arbejdsplads, hvis folk er så utilfredse med Cecilia Lonning-Skovgaard?

»Generelt er man meget forsigtige og tilbageholdende med at skide i egen rede. Det er sigende for det lille miljø, hvor man er bange for at blive fyret. Jeg tror, der er grænser for, hvor langt man har lyst til at gå i sådan en undersøgelse,« siger en kilde.

»Den er rosenrød, fordi der mangler de rigtige spørgsmål. I årevis har jeg haft lyst til at kunne sige de her ting om Cecilia gennem undersøgelsen, men det kan jeg ikke, fordi den handler om 'nærmeste leder'. Hvis jeg skrev, jeg gik grædende hjem, så vil det ramme Arne Eggert. Der burde være nogle spørgsmål, der pegende ind på borgmesteren, for det giver ingen mening at undlade den reelle leder i undersøgelsen,« siger en anden kilde.