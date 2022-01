Chikane, manglende empati og et arbejdsmiljø præget af frygt.

Sådan lyder kritikken, der lige nu hagler ned over Venstre-borgmesteren Cecilia Lonning-Skovgaard og hendes behandling af de ansatte på Københavns Rådhus.

B.T. har talt med syv nuværende og tidligere ansatte, der samstemmende tegner et billede af en beskæftigelses- og integrationsborgmester, der 'tyranniserer' medarbejdere, skaber splid og 'mobber' de ansatte i sin forvaltning.

»Nogle medarbejdere bruger et andet toilet, fordi de er bange for at møde hende på gangen. Man kan nærmest få det fysisk dårligt ved at deltage i et møde med hende, fordi stemningen er så anspændt. Det er management by fear,« fortæller en kilde til B.T.

En anden tidligere højtstående medarbejder fortæller, at denne sagde op udelukkende på grund af borgmesterens opførsel.

I sidste uge klagede 2.000 ansatte i Lonning-Skovgaards forvaltning gennem fagforeningen Djøf over borgmesteren. Oprøret blev udløst af hendes fyring af den seneste topdirektør, Line Nørbæk.

I klagebrevet står, at Lonning-Skovgaard bedriver en 'dybt problematisk politisk ledelsesstil, der er kendetegnet ved manglende tillid' til sine underordnede. En ledelsesstil, som ifølge B.T.s kilder skaber utryghed og frygt i forvaltningen.

»Hun kan være som nat og dag. Den ene dag får man skulderklap og takkekort, den anden kan en mindre fejl resultere i iskolde kommentarer, eller at man bliver decideret ignoreret,« fortæller en kilde, der har arbejdet tæt på borgmesteren i en årrække.

»Hun mobber og chikanerer sine medarbejdere, og hun opfører sig som en enevældig kejser. Hun bestemmer, hvor folk skal sidde, om hun vil se på dem, og hvem der skal have kage,« fortæller en anden kilde til B.T.

Flere ansatte fortæller, hvordan Cecilia Lonning-Skovgaard flere gange har serveret kage kun for særligt udvalgte medarbejdere. Noget, der skaber splid og gør det svært for de inviterede at takke nej, selvom de synes, det er forkert. Ene og alene af frygt for konsekvenserne.

B.T.s kilder fortæller videre, hvordan Lonning-Skovgaard heller ikke er bleg for at fryse medarbejdere ude, selv om de er uvidende om, hvad de har gjort.

»Hun er gået amok på mig, hvor hun råber og skriger og græder. Noget, jeg aldrig før har oplevet i min karriere fra en topleder. Hun taber sutten, og når hun taber ansigt, så er man ude i kulden. Folk er nervøse for at blive fyret, selvom der ikke er noget at komme efter,« siger en kilde til B.T.

»Hun undgår øjenkontakt, hun aflyser møder med medarbejdere, hun ikke kan lide, selvom de er nødvendige,« siger en anden kilde til B.T.

Flere medarbejdere fortæller lignende historier. Det skulle i særdeleshed gå ud over nære medarbejdere, der stod foran barsel.

Barselsforløb er under V-borgmesterens ledelse en »direkte billet til glemslen«, som en kilde beskriver det.

»Da én meddelte, hun var gravid, blev borgmesteren meget vred, og assistenten blev lagt på is. Hun fik efterfølgende at vide, at hendes plads er ryddet, og at hun nu skal sidde et andet sted og ikke længere løse opgaver for borgmesteren,« siger en kilde til B.T., der ikke er alene om at have overværet dette. Det er samtidig ikke et enestående tilfælde.

»Man er pludselig persona non grata og ude i kulden. Man bliver skubbet ud af Cecilias øje, fordi hun ikke kan holde ud at se på dem, efter de i hendes optik har svigtet. Det er helt grotesk, hun er jo selv mor. Jeg har set folk gå grædende hjem. Hun har ingen empati,« siger en anden kilde.

Selv afviser Venstre-borgmesteren alle anklagerne.

»De her udsagn fra anonyme kilder er helt absurde, grænseoverskridende og fuldstændig ude af proportioner. Jeg kan på ingen måde genkende de subjektive beskrivelser af virkeligheden og mig som person. Men det tyder på, at der er nogen, der er optaget af og har en interesse i at begå karaktermord på mig gennem bagvaskelse i medierne,« skriver Venstre-borgmesteren i et mailsvar til B.T.

Hun henviser til en trivselsundersøgelse fra foråret 2021, hvor trivslen og motivationen i forvaltningen har fået topkarakter, og at ingen desuden har klaget over hende.

Det står dog i kontrast til Djøfs brev i sidste uge, hvor 2.000 ansatte klagede over netop Cecilia Lonning-Skovgaard.

»Det har været et hektisk år, hvor bølgerne indimellem er gået højt, og jeg er selvfølgelig ked af, hvis nogen har følt sig ramt. Jeg har et godt og tæt samarbejde med mine nærmeste medarbejdere, og det er jeg optaget af fortsat at have, uanset hvor meget mudder anonyme kilder kaster i pressen,« tilføjer borgmesteren i sit svar.

Under Lonning-Skovgaards borgmestertid har der været både mange opsigelser og fyringer. Siden sin tiltrædelse har hun fyret tre topdirektører og en fagdirektør. Sidstnævnte efter dårlig medieomtale af de københavnske jobcentre.

»Jeg har som forvaltningens daglige leder et tillidsfuldt, tæt og godt samarbejde med borgmesteren. Opgaven med den konkrete bemanding på rådhuset ligger hos sekretariatschefen og ikke borgmesteren. Lige nu er vi i gang med et vigtigt arbejde i forvaltningen med at styrke vores samarbejde på tværs og komme videre fra en periode med udskiftning i den øverste ledelse. I den proces har borgmesteren og direktionen i fællesskab besluttet at inddrage 'Arbejdsmiljø København' i et forløb med at få at kortlagt, hvordan vi – borgmester, direktion og forvaltning – sammen kan komme videre på en god måde og styrke samarbejdet. Det er blevet taget godt imod af medarbejdernes repræsentanter, og det vigtigste er, at vi nu ser fremad, for vi har mange vigtige opgaver foran os. Jeg har stor tiltro til, at også næste trivselsmåling vil vise et højt niveau af medarbejdertrivsel.«

Ved årsskiftet fyrede hun så den administrerende direktør, Line Nørbæk, efter mindre end et år på posten. Og ifølge B.T.s oplysninger blev borgmesterens pressechef, Claus Bøggild, fyret i onsdags.

Hverken Line Nørbæk eller Claus Bøggild har nogen kommentarer.

Den nuværende direktør i forvaltningen, Jeppe Bøgh Andersen, bakker Venstre-borgmesteren fuldt op.

»Jeg har som forvaltningens daglige leder et tillidsfuldt, tæt og godt samarbejde med borgmesteren,« siger han.