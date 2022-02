Efter at endnu en skandale fra Venstre-borgmesteren Cecilia Lonning-Skovgaard er blevet afsløret, kræver flere politikere på Københavns Rådhus nu en undersøgelse af sagen og ikke mindst svar fra borgmesteren.

»Det er meget voldsomt at høre om de her beretninger. Det gør stort indtryk,« siger Andreas Keil, medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget for Socialdemokratiet, der nu kræver en »fuld belysning« af sagen.

Det kommer, efter at B.T. og Politiken har kunnet berette om, hvordan Cecilie Lonning-Skovgaard angiveligt har vist mistillid til sine ansatte og mobbet medarbejdere, hun ikke brød sig om.

Senest har Politiken afsløret, hvordan flere embedsmænd gennem en whistleblowerordning har indberettet Venstre-borgmesteren til Københavns Kommunes ombudsmand.

For i efteråret skulle hun have brugt 70.000-80.000 skattekroner på at hyre et privat advokatfirma til at kigge embedsmændenes håndtering af aktindsigt efter i sømmene, fordi hun var uenig i vurderingen.

Aktindsigter, som blandt andet journalister fra Berlingske søgte op til kommunalvalget i november.

Både Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti kræver nu en undersøgelse af sagen, samt at borgmesteren og forvaltningsdirektøren tropper op i udvalget og forklarer, hvad der er op og ned.

»Vi har en forventning om, at alt foregår lovligt og efter god forvaltningsskik, så det vil vi kigge ind i og bringe til bordet. Vi vil have en gennemgang af forløbet, for man kan gøre, der er mange lag i det. Så vi skal finde ud af, om juraen er fulgt,« siger Helle Bonnesen, medlem af Konservative og en del af udvalget.

Hun bakkes op af Dansk Folkepartis Finn Rudaizky:

»Vi skal have undersøgt den her sag til bunds.«

Cecilia Lonning-Skovgaard ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar til B.T., at hun finder det »naturligt, at udvalget stiller spørgsmål«.

»Jeg ser rigtig meget frem til at drøfte forløbet med udvalget i god ro og orden. Vi har allerede et møde på mandag, og her har jeg taget initiativ til, at jeg og direktionen kan fortælle, hvad der er op og ned,« lyder det blandt andet fra borgmesteren.

Hun har ikke givet svar på, om hun personligt mener, at undersøgelsen, der har kostet op imod 80.000 kroner, er pengene værd.

Venstres gruppeformand i København, Jens Kristian Lütken, vil ikke kommentere på den konkrete sag, men han udtrykker sin fortsatte begejstring for borgmesteren.

»Jeg har fuld tillid til hende som borgmester.«

Hvorfor har du det?

»Jeg synes, hun er en dygtig borgmester og en dygtig Venstre-borgmester. Så selvfølgelig har jeg tillid. Det kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle have.«

Så de her afsløringer, der er kommet frem, er bare super-duper?

»Nej, men de her sager, det er Cecilia, der skal kommentere på dem,« siger Jens Kristian Lütken.