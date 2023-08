Mette Frederiksen forsøgte torsdag i interviews og på sociale medier at få flere med på regeringens varslede forslag om at forhindre koranafbrændinger.

Men i hendes eget ungdomsparti er modstanden stadig stor - så stor, at de nu har sendt et brev til hele Folketingsgruppen.

Det skriver Mads Hvidbjerg, medlem af forretningsudvalget i DSU, på det sociale medie X.

DSU's forretningsudvalg har i dag sendt dette brev til Socialdemokratiets folketingsgruppe. Vi er imod regeringens forslag om at forbyde afbrænding af hellige skrifter. @DSU_1920 #dkpol pic.twitter.com/A21bqRbyHl — Mads Hvidbjerg (@madshvk) August 4, 2023

Her har han lagt en kopi op af brevet, som skulle være sendt fredag.

»DSU synes, at koranafbrændinger er idiotiske. Men vi vil alligevel kæmpe for, at dem, der vil brænde koraner af, også har retten til af gøre det,« lyder det blandt andet i brevet.

Torsdag eftermiddag udtalte Mette Frederiksen i et interview med Weekendavisen, at det ikke er en ytring at brænde bøger, og at det ikke vil blive en glidebane.

Det efterlod blandt andet Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt målløs.

Hun sagde også om afbrændinger i Aftenshowet på DR:

»På mig virker det som om, at nogle meget få mennesker i vores samfund meget bevidst gerne vil provokere nogle andre.«

Men det er altså ikke nok til at overbevise modstanderne i ungdomspartiet.

I brevet skriver de på vegne af hele ungdomspartiet:

»Eftergivenhed og kompromis er en farlig sti at betræde. Hvis først vi giver indrømmelser, vil Organisationen for Islamisk Samarbejde, landenes regeringer og rabiate muslimer få blod på tanden.«

DSU gav allerede tidligt på ugen udtryk for ungdomspartiets holdning med en række billeder, hvor medlemmer står med sort tape for munden og et skilt med teksten #IkkeMinYtringsfrihed.