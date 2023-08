»På mig virker det som om, at nogle meget få mennesker i vores samfund meget bevidst gerne vil provokere nogle andre.«

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i et interview i Aftenshowet på DR1 torsdag aften.

Statsministeren har torsdag aften givet forskellige interviews, hvor hun for første gang har blandet sig i debatten om afbrændinger af koraner foran ambassader, efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag kom med meldingen om, at regeringen vil finde et »juridisk værktøj«, der kan forhindre, at det sker.

I et interview i Go'Aften Live på TV 2, som Mette Frederiksen medvirkede i få minutter før interviewet hos DR, svarede hun meget klart på spørgsmålet, om hun frygter en ny Muhammed-krise, hvis ikke hun gør noget aktivt

»Jeg synes ikke, at det her overhovedet er at sammenligne med Muhammed-spørgsmålet. Jeg mener ikke, at det er sammenligneligt med noget, fordi vi har ikke prøvet at stå i den her situation før,« siger statsministeren og tilføjer:

»Jeg er enig med udenrigsministeren, når Lars Løkke på et tidligere tidspunkt har sagt, at man ikke kan lade være, når man iagttager det, og tænke, at det er en bevidst provokation af nogle andre.«

Torsdag eftermiddag udtalte Mette Frederiksen i et interview med Weekendavisen, at det ikke er en ytring at brænde bøger.

Det efterlod blandt andet Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt målløs.

»Det er naturligvis en skør påstand. I både Danmark – og resten af Vesten – er den slags handlinger betragtet som en del af ytringsfriheden,« sagde Morten Messerschmidt til B.T.

Morten Messerschmidt besluttede torsdag at indkalde statsministeren i et kommende samråd med udenrigsministeren om forbuddet mod koranafbrændinger.

Og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har altså også udtalt, at de vil forsøge at tvinge regeringens forslag om et forbud mod koranafbrændinger ud i en folkeafstemning.

Men i interviewet hos TV 2 siger Mette Frederiksen, at det ikke vil komme til en folkeafstemning.

»Man kan stemme på andre, når der er valg. Jeg er meget tilhænger af de stærke, demokratiske institutioner og det er Folketinget og vores folkestyrer. Hvis ikke man er enig, når valget kommer, kan man stemme på andre,« siger Mette Frederiksen.