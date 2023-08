Partiledere på højrefløjen står klar med hård kritik af Mette Frederiksen, efter hun nu for første gang udtaler sig om SVM-regeringens varslede forbud mod koranafbrænding foran udenlandske ambassader.

»Det er ikke en ytring at brænde bøger. Derfor er det heller ikke en indskærpelse af ytringsfriheden, hvis det bliver ulovligt at brænde religiøse skrifter,« siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Weekendavisen.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt er målløs.

»Det er naturligvis en skør påstand. I både Danmark – og resten af Vesten – er den slags handlinger betragtet som en del af ytringsfriheden,« siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt undrer sig kraftigt over Mette Frederiksens første interview om koranafbrændinger.

Han har nu besluttet også at indkalde statsministeren i et kommende samråd med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) om forbuddet mod koranafbrænding.

I interviewet siger Mette Frederiksen, at Danmark 'står isoleret' sammen med Sverige', og at Danmark kommer til at 'stå alene i en situation, hvor vi har behov for at gøre det modsatte.'

Men det mener Morten Messerschmidt er noget sludder.

»Det er noget sniksnak at påstå, at Danmark bliver isoleret. Det notat, vi modtog den anden dag i udenrigsministeriet viser, at det er ret svært at finde europæiske lande med et regulært forbud mod at skænde religiøse skrifter,« siger han.

Hos Nye Borgerlige mener formand Pernille Vermund, at Mette Frederiksen »taler udenom« det essentielle problem, Vermund ser i regeringens planer:

»Det vigtige her er ikke, om hun mener, at en bogafbrænding er en ytring, men at hun vil indskrænke danskernes mulighed for at kritisere religioner,« siger Vermund og tilføjer:

»Det er altså ikke ytringsfriheden alene, der er problemet her, men at man så ikke længere må kritisere, forhåne og spotte en religion, som man fik ret til i 2017. Uanset om det er i ytringer eller i handlinger.«

Men kan jo stadig kritisere religion, bare på alle mulige andre måder?

»Ja, men det ændrer ikke på, at det er en indskrænkning af retten til at kritisere religion, hvis man fjerner retten til afbrænding af hellige skrifter. Der er jo ikke lagt op til et forbud mod at brænde bøger generelt.«

Mette Frederiksen deltager i et interview om koranafbrændingerne i Go'aften Live og kl. 19.00 i Aftenshowet på DR torsdag aften.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Statsministeriet.