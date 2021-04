Brød Mette Frederiksen bevidst loven, da hun på et pressemøde 4. november beordrede, at 17 millioner mink skulle aflives?

Det er stadig det helt store spørgsmål i det, der siden er blevet døbt 'minkskandalen'.

Men nu bliver vi snart klogere.

Onsdag formiddag har Folketingets Udvalg for Forretningsorden nemlig sat det sidste flueben ved den granskningskommission, der blandt andet skal undersøge, hvad der skete i Statsministeriet i dagene op til det historiske pressemøde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under doorstep efter møde i Folketingssalen, som indledes med en udvidet partilederdebat, på Christiansborg tirsdag den 13. april 2021. Desuden behandles lovgivning om mink og kompensation til minkavlerne.

Det betyder, at det særlige Granskningsudvalg nu kan skyde gang i undersøgelsen og udpege de advokater, som skal kulegrave regeringstoppen.

B.T. er i besiddelse af de interne notater, som viser, hvad kommissionen præcist skal kulegrave.

Minksagen opstod, da det 8. november kom frem, at Mette Frederiksen slet ikke havde lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, som hun havde gjorde fire dage tidligere.

Hun har siden nægtet, at hun vidste, at ordren på det tidspunkt var ulovlig.

Labeled mink pelts are seen in storage at Kopenhagen Fur during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Glostrup, Denmark, December 7, 2020.

Derfor skal kommissionen undersøge, hvad Mette Frederiksen og de øvrige topministre præcist vidste i dagene op til pressemødet, da de på et møde i det magtfulde koordinationsudvalg 2. november traf beslutningen om masseaflivningen.

'Granskningskommissionen skal undersøge og redegøre for, hvorvidt og i givet fald hvornår i forløbet og på hvilken måde ministre, herunder statsministeren, er blevet gjort bekendt med oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag,' står der i de interne notater.

Dernæst skal kommissionen finde ud af, hvad der skete i dagene og ugerne efter det famøse pressemøde. Hvornår fik statsministeren og de øvrige ministre vished om, at aflivningen var ulovlig? Og hvordan reagerede de, da de fik det at vide?

Til gengæld skal kommissionen ikke se på, om der var sundhedsfagligt belæg for at kræve alle mink aflivet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er indkaldt til hasteforespørgsel om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink. Hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg onsdag den 25. november 2020.

Den debat har ellers været højintens, efter både danske og internationale forskere har udtalt, at den såkaldte cluster 5-mutation i mink ikke retfærdiggjorde regeringens drastiske beslutning.

Kommissionen skal være færdig med sin kulegravning om et år. Den har ret til at indhente mundtlige udtalelser fra regeringen via afhøringer.

Derudover bliver der nedsat to advokatundersøgelser, som dels skal se på den ulovlige nedgravning af mink i Vestjylland og dels på politiets indblanding.

I dagene efter Mette Frederiksen ordre ringede politifolk nemlig rundt til minkavlerne for at sikre, at de nu også aflivede deres dyr.

Med et såkaldt 'action card' i hånden pressede politifolkene minkavlerne til at aflive deres mink, selvom det stod klart, at der ikke var lovhjemmel til at kræve det.

Her skal det særligt undersøges, hvilken rolle justitsminister Nick Hækkerup og hans ministerium spillede i den sag.

De to advokatundersøgelser skal være færdige 1. oktober.

Når kommissionsundersøgelsen er færdig til næste forår, skal Folketinget tage stilling til, om der skal rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen eller nogle af de øvrige ministre.