Det får nu klare konsekvenser, at en række partier har valgt at droppe de såkaldte clearingaftaler til afstemning om store bededag.

En stort planlagt tur til Indien ligger nemlig lige oven i afstemningen tirsdag. En tur med kronprinseparret og 36 virksomheder, som miljøminister Magnus Heunicke (S) skulle have været på for at styrke grøn eksport, men som han nu må droppe.

Det oplyser ministeriet til B.T.

Lørdag kom det frem, at fem partier har besluttet at opsige de såkaldte clearingaftaler for at tvinge samtlige folketingsmedlemmer til at stemme for eller imod forslaget om at afskaffe store bededag.

Det er Enhedslisten, SF, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, der vil have så mange medlemmer som muligt til at bekende kulør ved at stemme.

»Jeg mener, at hver enkelt folketingsmedlem må stå på mål for det her. Ifølge grundloven er de kun bundet af deres egen overbevisning, og så må vi jo teste den overbevisning,« siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen i et interview med B.T.

Hun mener, at spørgsmålet om store bededag er så principielt, at der er grund til at opsige de ellers faste aftaler, der blandt andet er til for at sikre, at ministre kan passe opgaver i udlandet.

Beslutningen får kritik fra blandt andre Venstres gruppeformand, Lars Christian Lilleholt, der fremhæver påvirkningen af Indien-turen som en klar negativ konsekvens:

»Jeg kan intet formål se med det her. Det vil alligevel blive stemt igennem med et flertal,« siger det mangeårige Venstre-medlem i et interview med B.T.

Men det ændrer altså ikke partiernes beslutning, svarer Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige:

»Der er også mange danskere, som må ændre deres planer på grund af Magnus Heunicke og regeringens politik,« skriver han til B.T. i en sms.

Partierne har normalt særlige aftaler om afstemningerne, så det ikke er nødvendigt for alle medlemmer af Folketinget at være til stede i salen, når der skal stemmes.

Man kan sende færre medlemmer afsted, når bare det parlamentariske styrkeforhold afspejles korrekt.

Men nu tvinger de fem partier altså regeringen til at stille med betydeligt flere folketingsmedlemmer i salen, med direkte konsekvenser for de grønne planer for Indien-turen.

Ifølge Dansk Industri kommer omkring 70 procent af Indiens energiforbrug fra olie og kul, og Dansk Industri ser et stort potentiale for grønne danske løsninger i Indien.

Det må så bare blive uden én af de centrale ministre.

Udover Magnus Heunicke er det planlagt, at også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen samt klimaminister Lars Aagaard skal afsted sammen med kronprinseparret.

B.T. forsøger at få svar på, om Lars Løkke Rasmussen fortsat tager afsted.

Klimaminister Lars Aagaard er ikke medlem af Folketinget, og skal således ikke stemme om store bededag lige meget hvad.

Planen for turen er, at de 36 virksomheder, royale repræsentanter og ministre skal besøge New Delhi og den sydøstindiske by Chennai samt Agra.