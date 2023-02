Lyt til artiklen

Oppositionen har med et nyt kneb optrappet konflikten med regeringen i kampen om store bededag.

En række partier har nemlig besluttet at ophæve de ellers faste clearingaftaler for at tvinge samtlige folketingsmedlemmer til at stemme om afskaffelsen af store bededag tirsdag. Men det er en glidebane, advarer gruppeformænd fra regeringspartierne.

Én af dem er Venstres gruppeformand, Lars Christian Lilleholt.

»Jeg kan intet formål se med det her. Det vil alligevel blive stemt igennem med et flertal,« siger det mangeårige Venstre-medlem til B.T., og tilføjer:

»Det risikerer at blive en glidebane. Nu er det sket flere gange, og der er også partier, der taler om folkeafstemning. Vi er på vej ind i en glidebane i forhold til at tage folketingsarbejdet seriøst.«

Lars Christian Lilleholt (V) mener ikke, man bør tage let på at opsige clearingaftalerne, fordi de skabt for at sikre, at ministre eksempelvis kan passe deres arbejde i udlandet.

Og netop i den kommende uge skal både udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, miljøminister Magnus Heunicke (S) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard til Indien.

Her skal de være af sted fra mandag til onsdag, altså også tirsdag, hvor forslaget om at afskaffe store bededag skal tredjebehandles i Folketingssalen.

»Det kan jo ikke undgå at få indflydelse på det, hvis og såfremt partierne vælger at opretholde, at de ikke ønsker clearingsaftalen,« siger Lars Christian Lilleholdt (V).

»Det er jo netop derfor, vi har de her aftaler. Så Folketinget kan fungere og ministre passe deres arbejde. Og der betyder det her jo, at der er ministre, der ikke vil kunne passe deres opgaver.«

Turen til indien er planlagt med kronprinsparret, og ministrene skal af sted sammen med 36 virksomheder.

Partierne har normalt særlige aftaler om afstemningerne, så det ikke er nødvendigt for alle medlemmer af Folketinget at være til stede i salen, når der skal stemmes.

Man kan sende færre medlemmer af sted, når bare det parlamentariske styrkeforhold afspejles korrekt.

Clearingaftalerne betyder, at folketingsmedlemmerne har mulighed for at passe deres politiske arbejde i for eksempel udvalgene eller tage på rejser til udlandet.

Men nu tvinger de fem partier – Enhedslisten, SF, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti – altså regeringen til at stille med betydeligt flere folketingsmedlemmer i salen, hvis ikke dem alle.

Og Venstre har tænkt sig at gøre det, der kræves, for at få afskaffelsen af store bededag igennem, fortæller gruppeformanden:

»Vi må jo tage til efterretning, at de her partier tilsyneladende ønsker at forhale processen unødigt. Og det betyder jo så, at vi møder med fuldt hold fra Venstre på tirsdag.«

Ingen af regeringspartierne sagde jo før valget, at I ville afskaffe store bededag, er det så ikke rimeligt nok, at alle skal ned og stemme?

»Det stiller jeg mig uforstående over for. Hvis man trækker det kort, så vil man kunne trække det hver eneste gang. Jeg synes, det skaber en usikkerhed og en mistillid i Folketinget. Det er jeg ked af.«

Også hos Moderaterne er gruppeformand Henrik Frandsen irriteret over de andre partiers beslutning:

»Det er jo et valg, de har truffet, at de vil bryde clearingaftalerne. Og det synes jeg principielt ikke, man bør gøre,« siger Henrik Frandsen, der endnu ikke har et klart svar på, om samtlige medlemmer af Moderaterne som konsekvens vil indfinde sig for at stemme i Folketingssalen tirsdag.

Enhedslisten og Nye Borgerlige forklarer til B.T., at de opsiger aftalerne, fordi der er tale om et principielt indgreb, som samtlige medlemmer skal stå på mål for.

B.T. forsøger at få svar fra Udenrigsministeriet og Miljøministeriet på, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen og Magnus Heunicke vil rejse af sted til Indien og blive der til 1. marts som planlagt, eller om de rejser tilbage for at deltage i afstemningen tirsdag.

Klimaminister Lars Aagaard er ikke medlem af Folketinget, og skal således ikke stemme lige meget hvad.

B.T. arbejder også på at få en kommentar fra Socialdemokratiet.