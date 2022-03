Kort tid efter Cecilia Lonning-Skovgaard trækker sig som borgmester i København, kan Venstres gruppeformand Jens-Kristian Lütken selv sætte sig i borgmesterstolen.

Han overtager dog ikke kun øverste plads i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, han overtager også en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er yderst presset.

Så selvom han mener, at »det altid er ærgerligt, når en borgmester trækker sig«, mener han også, at det er den rigtige beslutning af ex-borgmesteren.

»Man er tvunget til at tage bestik af situationen, og det har Cecilia Lonning-Skovgaard gjort, og jeg synes, det var den rigtige beslutning at trække sig, og det har jeg respekt for, at hun har valgt,« siger Jens-Kristian Lütken til B.T. og fortsætter:

»Min fornemmeste opgave er at genoprette tilliden til den politiske ledelse. Altså borgmesteren, og det er jo mig. Jeg har skarpe holdninger, men jeg bestræber mig altid på at tale ordentligt og besindigt til folk og uden at tabe fatningen. Også når man er uenige. Vi skal have rettet op på arbejdsmiljøet, og man skal være glad for at gå på arbejde.«

Det kritisable arbejdsmiljø under Cecilia Lonning-Skovgaard har for længst været beskrevet i medierne, og det blev bekræftet i en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø mandag.

I undersøgelsen svarer 51 ud af 188 ansatte i forvaltningen, at de er blevet udsat for krænkende adfærd inden for det seneste år. 24 af dem direkte fra det politiske niveau.

Det fik dagen efter en række Venstre-folk til at markere sig.

Undersøgelsen af arbejdsmiljøet Undersøgelsen blev sendt ud til 200 ansatte i Centralforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 188 svarede. Af undersøgelsen kom det også frem: I alt har 51 ansatte oplevet krænkende adfærd for eksempel fra kollega, ledelse, underordnet eller politiske ledelse indenfor de seneste 12 måneder.

Af de 51 har 24 oplevet krænkende adfærd fra det politiske niveau.

Af de 51 har 9 personer oplevet krænkende adfærd regelmæssigt, 42 af og til/en enkelt gang.

15 ansatte fortæller, at den krænkende adfærd stadig pågår.

40 procent svarer, at de ikke kender til retningslinjerne for håndtering af krænkende adfærd.

37 procent af de ansatte, der har oplevet krænkende adfærd, har fortalt om det til en leder, HR, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

57 ansatte har været vidne til krænkende adfærd.

Først var det Venstres Ungdom i København, der trak støtten til Cecilia Lonning-Skovgaard. Efterfølgende gjorde Cille Hald Egholm, medlem af Borgerrepræsentationen i København, det samme. Kort tid efter trak Cecilia Lonning-Skovgaard sig.

Hvad har din rolle været i det?

»Min rolle som gruppeformand har været at sikre, at det hele foregik i god ro og orden, og da Cecilia Lonning-Skovgaard meddeler mig, hun stopper, er min opgave at få samling på gruppen, og at vi hurtigt beslutter, hvad vi så gør i en svær situation.«

Har du på nogen måde at været med til presse på for, at hun skulle trække sig?

»Nej, det har været Cecilias egen beslutning. Hun har hele tiden sagt, at hun vil afvente undersøgelsen, og det har hun gjort.«

Vidste du godt, at VU København og Cille Hald vil opfordre hende til at trække sig?

»Nej, det vidste jeg ikke. Det hele skete indenfor en times tid. Jeg havde lige hentet unger og var i gang med at lave mad, og så talte jeg med Cecilia, der ringede og sagde, at hun stoppede.«

Hvornår meddelte Cecilia Lonning-Skovgaard dig, at hun vil trække sig?

»Det var meget kort tid før, det stod på Facebook.«

Støttede du dine partikollegaer i deres opfordring til, at Cecilia Lonning-Skovgaard skulle trække sig?

»Nej, det var noget, de selv meldte ud. Det har jeg ikke kommenteret på, jeg forholdt mig til, hvordan min borgmester på det tidspunkt forholdt sig til det.«