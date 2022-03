Efter en række afsløringer om en problematisk og kritisabel opførsel fra den københavnske Venstre-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, valgte hun selv at igangsætte en undersøgelse af arbejdsmiljøet.

Og i dag er undersøgelsen, som B.T. er i besiddelse af, kommet med et nedslående resultat for borgmesteren.

24 ansatte har oplevet krænkende afdærd fra det politiske niveau, og Arbejdsmiljø København, der har lavet undersøgelsen, vurderer derfor:

'At arbejdsmiljøforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at der ikke er sket tilstrækkelig grad af forebyggelse af krænkende adfærd i Centralforvaltningen,' står der i undersøgelsen.

I alt har 51 ud af de 200 ansatte i beskæftigelses- og integrationsforvaltning i et spørgeskema fortalt om krænkende adfærd-

En krænkende afdærd, der er sket inden for de seneste 12 måneder. 9 personer har oplevet krænkende adfærd regelmæssigt og har i undersøgelsen markeret det som værende henholdsvis dagligt, ugentligt og månedligt. 42 ansatte har markeret kategorien 'af og til'.

De, der har oplevet krænkende adfærd, mener ikke, de har kunnet forsvare sig imod den, og på den baggrund mener Arbejdsmiljø København, at der sandsynligvis er enkelte ansatte, der har oplevet mobning.

I undersøgelsen har de ansatte haft mulighed for at skrive om arbejdsmiljøet i et fritekstfelt. Her beskriver de det som et konfliktfyldt samarbejdsklima.

Hertil svarer 25 procent, at konflikter og uenigheder slet ikke eller i mindre grad bliver løst på en god måde.

Af undersøgelsen fremgår det også, at trods en generelt høj trivsel og motivation, er begge dele dalet en betydningsfuld forskel siden forvaltningens trivselsmåling fra 2021, og en højere andel af ansatte end tidligere vil ikke anbefale andre at søge arbejdes i Centralforvaltningen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Cecilia Lonning-Skovgaard.

Undersøgelsen er lavet af Arbejdsmiljø København i samarbejde med Rambøll og har til formål at afdække det psykiske arbejdsmiljø under den politiske ledelse i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen.

Ifølge B.T. oplysninger er et spørgeskema sendt ud til alle 200 ansatte i centralforvaltningen og hele 94 procent har svaret. Undersøgelsen omfatter dog ikke alle tidligere ansatte, men kun nuværende ansatte og ansatte der har fået mindst en lønudbetaling siden 9. december 2021.

Det er som sagt borgmesteren selv, der har igangsat undersøgelsen, efter arbejdsmiljøet under hende blev sat under lup af flere medier.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan borgmesteren »tyranniserer og chikanerer« sine ansatte og opfører sig »som en enevældig kejser«.