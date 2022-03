Det brænder under den københavnske Venstre-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, der nu igen kan se sig selv om hovedperson i sager om dårligt arbejdsmiljø.

For en ny undersøgelse af arbejdsmiljøet i netop hendes centralforvaltning viser, at hele 24 ud af 188 ansatte har oplevet krænkende adfærd fra den politiske ledelse.

»Jeg tager undersøgelsen dybt alvorligt og hæfter mig ved, at 24 medarbejdere har haft en dårlig oplevelse med det politiske niveau. Det er 24 for mange. Det tager jeg til mig, og det vil jeg ændre,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, til B.T og fortsætter:

»Det, jeg får fortalt af Arbejdsmiljø København er, at det handler om en for hård tone i mails, at jeg har kontaktet medarbejdere direkte og så følelsen af ikke at være med til møder eller være med uden at få ordet.«

Det er Arbejdsmiljø København, der har lavet undersøgelsen, og her vurderer man at 'arbejdsmiljøforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at der ikke er sket tilstrækkelig grad af forebyggelse af krænkende adfærd i Centralforvaltningen.'

De vurderer også, at det er sandsynligt, at enkelte medarbejdere har været udsat for mobning.

Synes du selv, du har udvist en acceptabel adfærd overfor de ansatte?

»Jeg tager til mig, at 24 har oplevet sig krænket ift. min adfærd. Det er ikke acceptabelt. Det har jeg undskyldt for tidligere og igen her til morgen til medarbejderne. Jeg påtager mig det fulde ansvar, og den form for adfærd skal stoppe.«

Kan du garantere, at det ikke kommer til at ske igen?

»Jeg kan i hvert fald garantere, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at medarbejderne ikke skal føle sig udsat for krænkende adfærd af mig. Jeg arbejder ekstremt bevidst med, hvordan jeg kommunikerer og tager ikke længere direkte kontakt til medarbejdere og er meget opmærksom på, hvem der inviteres med til møder, og at alle kommer til orde.«

Undersøgelsen af arbejdsmiljøet Undersøgelsen blev sendt ud til 200 ansatte i Centralforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 188 svarede. Af undersøgelsen kom det også frem: At 51 ansatte i alt har oplevet krænkende adfærd for eksempel fra kollega, ledelse, underordnet eller politiske ledelse indenfor de seneste 12 måneder.

Af de 51 har 24 oplevet krænkende adfærd fra det politiske niveau.

Af de 51 har 9 personer oplevet krænkende adfærd regelmæssigt, 42 af og til.

40 procent svarer, at de ikke kender til retningslinjerne for håndtering af krænkende adfærd.

37 procent af de ansatte, der har oplevet krænkende adfærd, har fortalt om det til en leder, HR, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

57 ansatte har været vidne til krænkende adfærd.

Kan man godt sidde som borgmester med et stort ansvar og samtidig have 24 ansatte under sig, der har oplevet krænkende adfærd?

»Ja, det kan man godt. Jeg er demokratisk valgt og har en kæmpe opgave sammen med medarbejderne, som vi skal løse for københavnerne,«

Men du er demokratisk valgt, før de har afsløringer om dårligt arbejdsmiljø kom frem, kan du godt sidde som borgmester vel vidende, at 24 ansatte har følt sig krænket af dig?

»Ja, det kan jeg godt. Jeg tager det dybt alvorligt.«

Når du kigger tilbage på din egen adfærd, kan du så godt forstå, de har følt sig krænket?

» … Jeg må i hvert fald sige, altså jeg har jo haft god tid til at reflektere over det her de sidste par måneder, og jeg har ikke været opmærksom på, at det kunne opleves så voldsomt, når jeg har ringet og spurgt en medarbejder om sådan og sådan. Jeg har ikke været opmærksom på den magtbalance der ligger.«

Du har tidligere kaldt artikler om arbejdsmiljøet under dig for et karaktermord, fastholder du det?

»Ja. Det gør jeg. Det billede, der er tegnet i pressen, er, at 2000 medarbejdere grundlæggende har et problem med mig, og at jeg er en person, der grundlæggende løber råbende rundt på gangen og udøver chikane, mobning og kvindehad. Det er et mere nuanceret billede, vi får tegnet her, end det pressen har beskrevet.«

Men det billede, der også er tegnet i medierne, er, at nuværende og tidligere ansatte under dig i centralforvaltningen har rapporteret om forfærdeligt arbejdsmiljø, er det ikke lige præcis det, som den her undersøgelse beviser?

»Den her undersøgelse viser, at hovedparten af de adspurgte medarbejdere, er glade og motiverede, og at 24 har oplevet udsat for krænkende affærd fra mig. Det er et andet billede«

På B.T. har vi afdækket, hvordan ansatte i centralforvaltning under dig har oplevet krænkende adfærd. Det viser den her undersøgelse nu, det drejer sig om 24 ansatte. Hvordan er det et andet billede?

»Det billede er tegnet i pressen siger, at 2000 medarbejdere skulle have et grundlæggende problem med mig, og at jeg er en person, der råber og skriver, mobber og chikanerer.«

Det er jo ikke rigtigt. De artikler, der er lavet om at råbe og skrige, handler om de ansatte lige under dig. Derudover kom der så et åbent brev fra HK og Djøf, hvori 2000 ansatte viser mistillid til din ledelse. Det er to forskellige dækninger.

»Jeg er i tvivl om, hvad du spørger om. Vi har lavet en undersøgelse, og den viser 24 medarbejdere, der har været udsat for krænkende adfærd fra min side.«