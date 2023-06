Det må ikke ske igen.

Fremover skal politikerne være sikre på, at alle midler kan tages i brug for at finde slettede beskeder.

Sådan lyder det fra Enhedslisten, der sammen med en række partier i Folketinget vil ændre reglerne, så sagen om Mette Frederiksens slettede sms'er ikke kan gentage sig.

»Sagen har jo afsløret, at vi har behov for at se på, om vi kan styrke Folketingets kontrolmuligheder her,« siger Peder Hvelplund, der er gruppeformand for Enhedslisten.

Enhedslisten vil derfor fremsætte et såkaldt beslutningsforslag, når Folketinget samles igen.

»Skulle man komme i en tilsvarende situation fremover, så skal der være lovhjemmel til, at en undersøgelses- eller granskningskommission kan bede Center for Cybersikkerhed om at finde de data,« uddyber Peder Hvelplund.

De Konservative besluttede i denne uge at trække deres beslutningsforslag tilbage, fordi Troels Lund Poulsen (V) mandag sagde, at data om beskederne er væk og derfor umulige at genskabe.

»Så giver det jo ikke mening med en hastebehandling nu, men det ændrer ikke på, at vi fremover skal styrke Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen,« siger Peder Hvelplund, som håber, at regeringen vil bakke op:

»Det er jo vigtigt for regeringspartierne at huske, at de også i fremtiden kan havne i opposition, hvor de måske vil ønske, at de har alle tænkelige kontrolmuligheder.«

I den konkrete sag har B.T. afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med minksagen aldrig blev anmodet om at forsøge at finde data om Mette Frederiksens slettede beskeder – samt at FE slet ikke måtte gøre forsøget ifølge loven.

I mandags kom det frem under et pressemøde med Troels Lund Poulsen (V), at det er det umuligt: Dataene er blevet overskrevet og kan ikke genfindes.

Selv hvis den kunne, ville det ikke være muligt at bryde krypteringen, lød det fra den fungerende forsvarsminister.

Han kunne dog ikke svare på, hvem der tog beslutningen om at lade overskrivningen af dataene fortsætte.

Spørgsmålet er blot ét ud af i alt fem spørgsmål, som forsvarsministeren ikke kunne give et klart svar på, selv om det nu er 12 dage siden, at B.T. første gang sendte en række spørgsmål om sagen.

Det var den samlede opposition, der bakkede op om De Konservatives forslag om at skabe den nødvendige lovhjemmel.

Flere af partierne oplyser til B.T., at de også er klar til at bakke op om Enhedslistens forslag om at sikre muligheden i fremtiden, herunder Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og DF.

Peder Hvelplund, er det en øget overvågning, I dermed vil give Forsvarets Efterretningstjeneste lov til?

»Nej, for det er data, der allerede ligger der, og hvor loven allerede i meget konkrete tilfælde giver Center for Cybersikkerhed mulighed for at hente data.«

Det er for eksempel allerede i dag lovligt, hvis der er en sikkerhedsbrist eller et læk, forklarer gruppeformanden.

»Og her kan man jo skrive det ind som helt afgrænset område, at hvis en kommission anmoder om det, så skal centeret bistå i forbindelse med den data, der allerede ligger på sensornetværket,« siger Peder Hvelplund om forslaget.

Tirsdag afviste justitsminister Peter Hummelgaard at tage kontakt til Apple for at finde ud af, om Apple ville kunne hjælpe med at genfinde beskederne.

Regeringen vil ifølge Justitsministeriet ikke tage stilling til Enhedslistens forslag, før det bliver fremsat som beslutningsforslag efter sommeren.