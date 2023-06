» Regeringen kommer på den baggrund ikke til at tage yderligere skridt i forhold til de pågældende beskeder.«

Sådan lyder det fra Justitsminister Peter Hummelgaard i et skriftligt svar til B.T

» Det eneste nye er ønsket om at spørge Apple, om Apple er i besiddelse af statsministerens beskeder fra november 2020. Jeg har noteret mig, at en række eksperter på forskellig vis har givet udtryk for, at det er udsigtsløst at bede Apple om at genskabe beskederne. Apple oplyser selv helt generelt, at indholdet af iMessages er beskyttet af end-to-end-kryptering, så kun afsenderen og modtageren har adgang til indholdet, og at Apple ikke kan dekryptere data.«

Sagen om de slettede sms'er er blusset op igen, efter B.T. kunne afsløre, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) aldrig blev anmodet om at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder fra minksagen.

Mandag kom det frem til et pressemøde i Forsvarsministeriet, at det ikke er muligt for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) at gendanne slettede sms'er i minksagen.

På pressemødet mandag sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han ikke vidste, hvordan man kontaktede Apple, da han blev spurgt ind til, om regeringen ville kontakte dem i forsøget på at få beskederne genskabt.

Men nu har regeringen altså lukket helt ned for muligheden for at få Apple til at genskabe beskederne.