Stemningen var trykket, alvorlig og følelsesladet, da Venstre torsdag formiddag traf en historisk beslutning om at stille en af deres egne for en rigsret.

På mødet tog hovedpersonen, Inger Støjberg, ordet og krævede, at alle Venstres folketingsmedlemmer hver især svarede på – åbent og ærligt – om de var med eller imod hende. Og hun krævede en begrundelse.

Det skabte en ubehagelig stemning.

Selv om ledende Venstre-folk sagde, at det behøvede man ikke, indvilgede langt de fleste i at gøre det.

32 ud af 41 af Venstres folketingsmedlemmer vil stille Inger Støjberg for en rigsret i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Herefter gik ordet på omgang, og otte medlemmer – ud over Inger Støjberg selv – sagde, at de ikke ville stemme for en rigsretssag.

Ikke overraskende var det den jyske garde af erfarne Venstre-folk – den såkaldte 'vinduesrække', som fraktionen er døbt internt i Venstre – der nægtede at følge Jakob Ellemann-Jensens linje.

De støtter Støjberg De stemmer imod en rigsretssag: Gruppenæstformand Preben Bang Henriksen Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen Jagt- og søfartsordfører Thomas Danielsen Kulturordfører Britt Bager Folketingsmedlem Hans Christian Schmidt Udlændingeordfører Mads Fuglede Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen Beredskabsordfører Peter Juel-Jensen Retsordfører Inger Støjberg

En central politiker fra 'vinduesrækken', Preben Bang Henriksen, holdt et langt oplæg på mødet om, hvorfor der ifølge ham ikke var juridisk belæg for en rigsret.

Han er selv en erfaren forsvarsadvokat, og det var som at se en advokat fremlægge sin procedure. Efter mødet fortalte han, at han ikke mener, at beviserne mod Støjberg er stærke nok.

Venstres gruppenæstformand, Preben Bang Henriksen, er en af partiets ni modstandere af en rigsretssag.

»Jeg tror ikke, at Inger Støjberg vil blive dømt. Hvis man har den holdning, så skal man stemme imod. Jeg har ført 3-400 retssager som forsvarer, så jeg kender til bevisbyrden i straffesager,« sagde han.

En anden modstander af en rigsretssag, jagt- og søfartsordfører Thomas Danielsen, holdt også et indlæg på gruppemødet.

»Jeg redegjorde for mine synspunkter, og jeg mener, at der ikke er en altovervejende sandsynlighed for domfældelse. Og hvis der falder dom, er det højst en mindre bøde,« sagde han til B.T.

Efter det dramatiske møde lagde Inger Støjberg ikke fingre imellem, da hun over for pressen sagde, at 'den største mistillidserklæring, man kan få, er, at ens egen formand støtter en rigsretssag mod en'.

Venstres Karsten Lauritzen skal fremover sidde i det underudvalg, som skal arbejde med en anklageskrift mod Inger Støjberg. Et anklageskrift, som Folketinget i sidste ende skal vedtage.

Et angreb, som senere fik gruppeformand Karsten Lauritzen til at skyde hårdt tilbage mod Støjberg.

»Nu vil jeg ikke referere fra vores gruppemøder, men jeg kan sige, at ordet 'mistillid' ikke blev brugt. Jeg synes egentlig ikke, det er nogen særlig værdig udtalelse (fra Støjberg, red.) at give Jakob Ellemann-Jensen skylden.«

Men tilbage står, at et flertal i Folketinget sender Inger Støjberg for en rigsret – uagtet hvor mange Venstre-folk der støtter hende.

Da B.T. senere fangede Inger Støjberg på vej ud af folketingssalen, var hun ikke meget for at tale om et eventuelt exit fra Venstre.

»Jeg elsker Venstres bagland og har været Venstre-kvinde hele mit voksne liv,« sagde hun, men erkendte, at hun nu skal overveje sin fremtid.

Er du skuffet over, at kun otte Venstre-folk vil stemme imod en rigsretssag, når nu alle i folketingsgruppen er fritstillet i sagen?

»Jeg er glad for, at der er otte, som står bag mig i denne sag. Og jeg må ærligt indrømme, at det er mange i en folketingsgruppe, som på den måde står i deres egen ret,« svarede Støjberg.

De kommende uger skal Folketingets partier udarbejde et anklageskrift mod Inger Støjberg.