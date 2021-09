Efter torsdagens stormende byrådsmøde var det ikke alle, som var tilfredse.

»Processen har været skrækkelig og på mange måder noget af det værste, jeg har oplevet i min tid i byrådet.«

Sådan lød det fra Venstres gruppeformand Mads Sølver Pedersen, da der torsdag eftermiddag var første behandling af budgettet for Aalborg Komunne.

Her stod man i Venstre med en oplevelse af, at de – og flere andre partier – ikke blev inkluderet i forbindelse med drifts- og anlægsbudgettet, som Thomas Kastrup-Larsen (S) havde lagt med magistratens medlemmer 31. august og 1. september uden at inkludere de 22 andre medlemmer i byrådet.

Thomas Kastrup-Larsen (S) forklarer det selv med, at der forinden budgetforhandlingerne lå et grundigt forarbejde.

»Processen bærer præg af, at der er lavet et rigtig godt og grundigt forberedende arbejde i udvalgene, hvor tingene virkelig er blevet diskureret igennem, så da vi kom ind på Scandic i dag, sad vi med et meget gennemarbejdet grundlag, og det – sammenholdt med en rigtig god økonomi – gør, at der ikke har været så mange udfordringer, som der har været tidligere år i forhold til budgettet«, fortæller han til B.T. Aalborg og fortsætter:

»Det gjorde også, at da vi sendte den ud i magistraten, gik det lidt hurtigere, end det plejer at gøre, men dermed ikke sagt, at der ikke har været mulighed for at få indflydelse i udvalgene.«

Derudover henviser borgmesteren til, at der i den udvidede magistrat sidder repræsentanter fra de forskellige partier, som ikke er kommet med indvendinger.

»Jeg sidder jo ikke alene i den udvidede magistrat. Vi er jo ni medlemmer i alt – inklusiv to ledende politikere fra Venstre og andre partier – og der var ikke nogen i processen fra hverken Venstre eller andre partier, som hævede armen og kommenterede på, at det gik for stærkt, eller på anden måde kom med indvendinger i processen.«

Normalvis plejer magistraten at udstikke de overordnede linjer, hvorefter byrådsmedlemmerne kan være med til at lægge budgettet på vegne af de repræsenterede udvalg. Denne gang var processen dog noget hurtigere.

Kritikken af den noget hurtige proces er dog noget, som Thomas Kastrup-Larsen tager til sig.

»Når der er nogle, som oplever, at de ikke har haft indflydelse nok eller er blevet inddraget nok, så skal jeg lytte til det, og jeg forholder mig til den kritik. Én af de konklusioner er, at vi skal have lavet en grundig evaluering af vores budgetprocess, og vi skal have en grundig diskussion med det kommende byråd om, hvordan vi laver budgetprocessen næste gang.«

På trods af visse udfordringer efter første budgetforhandling, giver både Mads Sølver Pedersen og borgmesteren udtryk for, at der er lagt et godt budget i Aalborg Kommune.

»Jeg synes, vi har samlet fint op på det, og når man ser på drøftelserne under budgetforhandlingerne i dag, var der ingen, som ikke var med i det budgetforlig. Tværtimod oplevede jeg, at alle forsøgte at rette ind, fordi de gerne ville være med – inklusiv Venstre – så jeg tror på, at vi kommer godt videre herfra.«

Budgetterne for Aalborg Kommune skal forhandles frem til 14. oktober.