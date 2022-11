Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alternativet sidder fortsat og grubler over, om de skal støtte en uafhængig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Minksagen.

Og der går en rum tid endnu, forklarer Alternativets Torsten Gejl.

Siden valget har Alternativet lavet en såkaldt 540 graders kovending i spørgsmålet om netop den uafhængige advokatvurdering, som partiet lovede at støtte i valgkampen.

Men så meldte partiformand Franciska Rosenkilde pludselig ud, at man så ikke støttede det alligevel. Efter lidt medieballade og et møde i folketingsgruppen skiftede partiet holdning og støttede nu igen en vurdering.

Så kom tre juraprofessorer med deres egen vurdering af sagen. De mente ikke, at Mette Frederiksen kunne drages til ansvar, og kort tid efter meldte Alternativet ud, at man nu slet ikke vidste, hvad man egentlig ville. Nu melder partiet ud, at der nok går nogle uger, før partiet gør holdningen op.

»Det tager vi det meget roligt med. Det vil tage et par uger, før vi ved noget om det,« siger Torsten Gejl.

Det tager et par uger, før I er klar med en udmelding, om I vil overholde jeres valgløfte?

»I hvert fald et par uger.«

Hvordan kan det tage så lang tid? Det var jo en klokkeklar udmelding fra jer i valgkampen?

»Vi skal først kigge den der rapport ordentligt igennem. Så skal vi tale med nogle, som er klogere end os. Og så synes jeg også den sidste tid har vist, at det er rigtigt vigtigt at tale tingene ordentligt igennem i gruppen,« siger Gejl og fortsætter:

»Så vi har ikke så travlt. Vi har masser af andre ting, som vi skal lige nu.«

I har skiftet retning en-to-tre … tre gange. Er det noget, som man kan se ske for jer fremover?

»Det der med, at vi har skiftet retning tre gange. Det står på din konto. Men øøh …«

Nej, det står på alles konto, tror jeg, som ikke lige er medlem af Alternativet. Først sagde I ja til en advokatvurdering, så sagde I nej, så sagde I ja alligevel og nu siger I … ja, hvad siger I nu?

»Det passer simpelthen ikke. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre, det der,« siger Torsten Gejl og fortsætter:

»Vi har det sådan, at vi har set, der er kommet et nyt dokument fra tre professorer. Det kigger vi stille og roligt igennem og snakker med nogen, der er klogere end os, og så kommer vi med en udtalelse på et tidspunkt,« siger han.