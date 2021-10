Wilson Kipketer fik dagens største bifald, da han fyrede startskuddet af og sendte de mange tusinde løbere ud på de 13,3 kilometer på Danmarks smukkeste scene for et motionsløb.

»Jeg er imponeret over, at man år efter år kan samle så mange glade løbere. Et løb som Eremitageløbet er uvurderlig for folkesundheden og motionssagen,« siger han.

»Naturen herude med skoven og dyrene slår alt. Jeg trænede selv meget i Dyrehaven i sin tid.«

Wilson Kipketer dominerede i flere år 800 meter. Han satte syv verdensrekorder, vandt fire VM-guldmedaljer og erobrede sølv og bronze ved OL. Hans karriere sluttede efter OL i Athen i 2004.

Arvede sin fars E-løbstrøje

Jette Pia Herringe, 60, var 45 års jubilar og løb i samme trøje som sin far, Arne Rasmussen, da han i sin tid løb fejrede 45 års jubilæum i sit sidste E-løb. Hendes mor nåede at blive 40 års-jubilar.

»Jette bliver den første 50 års-jubilar i familien,« siger Arne Rasmussen.

Her er Jette Pia Herringe sammen med sine forældre inden søndagens løb.

Bid i Jacob

For 18. gang var Jacob Holm Hansen, kommunikationsstrateg i Lyngby-Taarbæk Kommune, med. »Det er dejligt at blive båret frem af publikum, når formen ikke er, hvad den har været. Jeg kommer stærkt tilbage næste år,« siger han og tager en bid af medaljen.

Har løbet hver dag siden 3. oktober 1976

Thorkild Bo Nielsen fra Vejle har præsteret at løbe hver eneste dag siden 3. oktober 1976. Søndagens løb var længere end den plejer, nemlig 13,3 kilometer. Det var hans 46. E-løb.

Det var hans livs sejr

SNIK-løberen Preben Danborg, 57, har haft store hjerteproblemer og var i marts igennem en syv en halv time lang og kompliceret hjerteoperation. Søndagens Eremitageløb var hans livs sejr. »Jeg skulle bare gennemføre uanset hvad. Jeg er utrolig glad,« siger den ukuelige fighter.

Den løbende dino

Lars Holm, Frederiksberg, var klædt ud som en dinosaur og samlede penge ind til Kræftens Bekæmpelse. »Mange ude på ruten lovede, at de ville støtte sagen, når de kommer i mål. Kan jeg samle nogle tusinde kroner ind, er jeg lykkelig,« siger han. I målet lovede Wilson Kipketer den sveddryppende eremitageløber, at han vil støtte den gode sag.

Champagne til bakkeløber

16-årige Martin Nedergaard Thomsen var hurtigere end Jakob Dybdal og Omar Hassan Omar på de sidste 400 meter og vandt bakkespurten med tiden 1.06.35. Præmien var en flaske champagne. »Jeg tænkte, at det kunne være sjovt, hvis jeg vandt, så jeg tog chancen,« siger den stærke bakkeløber.

91 år og still going strong

Ejvind Filholm fra Buddinge var med sin 91 år Eremitageløbets ældste løber og blev modtaget i målet af sit barnebarn, Eva

»Det var E-løb nr. 46, men jeg skal gerne have nr. 50 med, inden jeg stopper,« siger han.

For to år siden blev han på cykel kørt ned af en bil i Søborg-rundkørslen, men ikke engang det har kunnet slå den tidligere bokser, sømand og maskinmester ud.

Alle gode gange 52

Verdens mest trofaste eremitageløbene blev hyldet inden starten. Fra venstre Bjørn Ask Hansen, Bent Høyer-Hansen, Flemming Aureld og Henrik Marqvertsen, som debuterede i 1969 og ikke har svigtet festen i skoven en eneste gang.