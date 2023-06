En 63-årig mand mistede søndag livet i en soloulykke med lav hastighed i Næstved. Det fremgår af en døgnrapport fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag.

Ulykken fandt sted på H.C. Andersens Vej søndag klokken 10.03.

Den mandlige bilist fik angiveligt et ildebefindende, så han mistede bevidstheden, trillede op over et fortov og ramte et plankeværk ud for en ejendom.

Bilisten kom på Rigshospitalet, hvor han blev erklæret død, skriver politikredsen.

/ritzau/

Opdateres...