Et vidne står frem i retten.

Dage senere bliver vidnets familiemedlem stukket ned.

Det er bare en af de voldsomme detaljer, som udgør en sag om et brutalt knivoverfald, som fandt sted i september sidste år i Lærkeparken i Vollsmose, og som har været for retten mandag.

En 17-årig ung mand blev stukket gentagne gange i låret og en gang i ryggen.

Det er den forbrydelse, som en 24-årig mand blev dømt for mandag. Han er idømt halvandet år i fængsel.

»Retten fandt det bevist, at personen havde begået vold mod vidne eller vold mod en med familierelation til et vidne,« siger anklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedahl.

Anklageren er tilfreds med den dom, som den 24-årige fik i dag, fordi retten idømte ham den straf, anklageren på forhånd havde lagt op til.

Til gengæld var der to andre medtiltalte, som retten i Odense altså ikke fandt det bevist, havde noget med knivstikkeriet at gøre.

Sagen, hvor den unge mand blev stukket ned, er en, man tager alvorligt, lyder det fra anklageren.

»Det er noget af det, vi ser ekstra alvorligt på, når der er tale om noget, der minder om en hævnaktion,« siger Daniel Dokkedahl.

Han understreger, at forurettede i sagen – altså teenageren der blev stukket – ikke har anden aktie i hele forløbet, end at han er familiemedlem til en, der har vidnet.

»Han er totalt uskyldig. Han er perifer, og hans eneste indblanding er at være i familie med et vidne i en retssag.«

Desuden understreger anklager Daniel Dokkedahl, at der ikke er tale om et bandeopgør, og at der ikke har været nogle af de klassiske bandeparagraffer i spil under retssagen.

Af anklageskriftet kunne man læse, at manden, som blev stukket, forsøgte at forsvare sig selv, og at hans hånd i den forbindelse blev ramt.

Det bekræfter anklageren.

»Der har været fremlagt nogle lægeerklæringer i retten, som viste, at der var nogle sener i fingrene på den forurettede, som blev ødelagt,« siger Daniel Dokkedahl.

Forbrydelsen skete i Lærkeparken tæt på en frisørsalon, og politiet anholdt efterfølgende seks personer.

Opgøret medførte nemlig tumult i området.

Efter knivstikkeriet afslørede politiet, at man mente, der var tale om opgør mellem grupperinger i Vollsmose.

»Vi er foreløbigt i den indledende fase, men vi føler os rimelig sikker på, at hændelsen udspringer sig af en i forvejen kørende konflikt mellem fraktioner i Vollsmose,« sagde Lars Thede dengang.

Samme uge, hvor dette knivstikkeri fandt sted tilbage i september sidste år, var der også en anden lignende sag, der fandt sted i Vollsmose.

Her var en 16-årig teenager og en 30-årig mand raget uklar, og det endte med den 30-årige blev stukket i kniv i brystet med det resultat, at hans lunge blev punkteret.

Den ramte mand ville ikke fortælle politiet, hvem der havde forårsaget skaderne, men de kunne alligevel kort efter anholde den 16-årige.