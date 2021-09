Mandag morgen er Fyns Politi i gang med opklaringsarbejdet, der følger efter et knivstikkeri i Vollsmose søndag eftermiddag.

Her blev en 30-årig mand stukket ned, og politiet fortalte i den forbindelse, at der var tale om en intern konflikt.

Og selvom ofret ikke ville fortælle, hvem han mente, gerningsmanden var, anholdt politiet kort efter anmeldelsen kom ind klokken 16.45 en 16-årig dreng.

Han er stadig i politiets varetægt.

»Vi skal nu tale sammen med vores jurister i løbet af morgenen og finde ud af, om han skal i grundlovsforhør i dag,« siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

»Efterforskningen indtil videre har godtgjort, at der formentlig er tale om gerningsmanden.«

Det var det 30-årige offers venner, som bragte ham til Odense Universitetshospital.

Her valgte politiet af sikkerhed for personale og manden at lukke hospitalet midlertidigt ned, men da man fandt ud af, at der formentlig var tale om en intern konflikt, og manden ikke længere var i livsfare, åbnede man op igen.

Knivstikkeriet er efter al sandsynlighed sket ved fodboldbaner tæt ved Center Øst, og politiet oplyser videre, at de to involverede i sagen begge er fra Vollsmose.