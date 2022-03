Det var ikke i orden, da Nordjyllands Politi tildelte 14 slag med politistaven under anholdelsen af en psykisk syg mand.

Det har den Uafhængige Politiklagemyndighed afgjort mere end et år efter episoden fandt sted, viser en aktindsigt, som P4 Nordjylland har fået.

I afgørelsen udtales der kritik af en betjent ved Nordjyllands Politi, og det er ellers noget, der sjældent sker, skriver mediet videre.

Forrige år var der flere end 700 sager, men der blev kun givet kritik i ni af dem.

Den dengang 37-årige mand blev anholdt efter han ifølge Politianklagemyndigheden havde tildelt en betjent et knytnæveslag.

Det blev startskuddet til den voldsomme episode, hvor politiet lagde den 37-årige ned på jorden, og holdt ham fast, samtidigt med at de trak stave og begyndte at slå på ham.

14 gange i alt.

Episoden resulterede i, at politiet var nødt til at give manden hjertemassage, fordi han på et tidspunkt blev ukontaktbar. Samtidigt blev der tilkaldt en ambulance.

Dengang sagde politiinspektør Claus Danø til B.T.:

»Vi forstår godt, at anholdelsen ser voldsom ud. Det er voldsomt. Her er tale om en psykisk syg person, som desværre bliver meget voldsom og farlig. Betjentene starter med at anvende peberspray mod ham for at pacificere ham, men den har slet ingen effekt,« sagde han og fortsatte:

»Det er vigtigt at pointere, at betjentene samarbejder om at få manden til at forholde sig roligt og pacificeret, indtil de kan mærke, at han holder op med at yde modstand. Den modstand kan ikke nødvendigvis ses på en video, siger politiinspektøren.«

Men i dag ærgrer han sig over episoden, fortæller han til P4 Nordjylland.

»Jeg er ærgerlig over, at vi ender ud i sådan en situation her, hvor vi er nødt til at bruge den form for magt. Og jeg er selvfølgelig også ærgerlig over, at der bliver rettet kritik mod os,« siger Claus Danøe, der videre fortæller mediet, at afgørelsen vil fremover blive brugt i undervisningen af de nordjyske betjente.

Men hvad sagen får af konsekvenser for den enkelte betjent, er endnu uklart.

Han kan både risikere irettesættelse, forflytning eller lønnedgang